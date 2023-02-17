ВМС Польши приняли на вооружение третий минный тральщик класса "Корморан-2"

ЦАМТО, 16 февраля. В Гдыне 14 февраля состоялась церемония поднятия флага на борту нового минного тральщика (603) "Мева" класса "Корморан-2" (Проект 258) ВМС Польши.

С этого момента корабль официально вошел в боевой состав флота, присоединившись к 13-й эскадре тральщиков 8-й флотилии береговой обороны.

Принятый на вооружение тральщик является третьим кораблем класса "Корморан-2" и вторым серийным кораблем серии. Ранее ВМС Польши приняли на вооружение тральщики (601) "Корморан" и (602) "Альбатрос".

Как сообщал ЦАМТО, первый проект поставки ВМС Польши нового минного тральщика проекта "Корморан" (Проект 257) начался в 1999 году, однако в 2002 году он был аннулирован. Программа возобновилась в 2007 году под обозначением "Корморан-2" (Проект 258). 26 января 2013 года подрядчиком постройки головного корабля был выбран консорциум компаний в составе Remontowa Shipbuilding, военно-морской верфи PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. и Центра исследований и разработок военно-морской техники OBR CTM S.A. (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej). Проект разработан конструкторским бюро Remontowa Marine Design & Consulting группы Remontowa Holding. Контракт на строительство головного корабля был подписан 23 сентября 2013 года.

Головной тральщик "Корморан" был принят на вооружение ВМС Польши 28 ноября 2017 года. Он вошел в состав 13-й эскадры тральщиков 8-й флотилии береговой обороны. Благодаря опыту, полученному в ходе его эксплуатации, в конструкции последующих кораблей были внесены некоторые изменения.

Инспекторат вооружений МНО Польши 27 декабря 2017 года заключил с консорциумом в составе Stocznia Remontowa Shipbuilding (лидер), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z о.о. и OBR CTM S.A. контракт стоимостью 1,186 млрд. злотых (315 млн. долл.), предусматривающий поставку двух дополнительных минных тральщиков класса "Корморан-2", а также логистическую поддержку всех трех кораблей серии.

Резка стали для первого серийного тральщика, (602) "Альбатрос", началась в сентябре 2018 года. Корабль был принят на вооружение 28 ноября 2022 года.

Резка стали для третьего корабля серии, (603) "Мева", началась в июне 2019 года. Закладка киля состоялась в октябре 2019 года, спуск на воду – в декабре 2020 года. Приемо-сдаточные испытания "Мева" завершились 8 декабря 2022 года. Корабль был передан ВМС Польши 21 декабря 2022 года.

Агентство вооружений МНО Польши 26 июня 2022 года подписало с консорциумом контракт на поставку ВМС Польши трех дополнительных минных тральщиков класса "Корморан-2" (Проект 258) наряду с пакетами логистической поддержки. Стоимость контракта составляет около 2,5 млрд. злотых. Поставка должна быть выполнена в 2026-2027 гг. Корабли будут переданы 12-й эскадре тральщиков, входящей в состав 8-й флотилии береговой обороны.

Корабли класса "Корморан-2" применяются для поиска, обнаружения, классификации и борьбы с морскими минами, ведения разведки фарватеров, проводки других кораблей через миноопасные акватории, постановки мин. С борта корабля будут применяться дистанционно управляемые противоминные платформы.