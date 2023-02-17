Войти
ЦАМТО

ВМС Польши приняли на вооружение третий минный тральщик класса "Корморан-2"

337
0
0
Источник изображения: Фото: wojsko-polskie.pl

ЦАМТО, 16 февраля. В Гдыне 14 февраля состоялась церемония поднятия флага на борту нового минного тральщика (603) "Мева" класса "Корморан-2" (Проект 258) ВМС Польши.

С этого момента корабль официально вошел в боевой состав флота, присоединившись к 13-й эскадре тральщиков 8-й флотилии береговой обороны.

Принятый на вооружение тральщик является третьим кораблем класса "Корморан-2" и вторым серийным кораблем серии. Ранее ВМС Польши приняли на вооружение тральщики (601) "Корморан" и (602) "Альбатрос".

Как сообщал ЦАМТО, первый проект поставки ВМС Польши нового минного тральщика проекта "Корморан" (Проект 257) начался в 1999 году, однако в 2002 году он был аннулирован. Программа возобновилась в 2007 году под обозначением "Корморан-2" (Проект 258). 26 января 2013 года подрядчиком постройки головного корабля был выбран консорциум компаний в составе Remontowa Shipbuilding, военно-морской верфи PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. и Центра исследований и разработок военно-морской техники OBR CTM S.A. (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej). Проект разработан конструкторским бюро Remontowa Marine Design & Consulting группы Remontowa Holding. Контракт на строительство головного корабля был подписан 23 сентября 2013 года.

Головной тральщик "Корморан" был принят на вооружение ВМС Польши 28 ноября 2017 года. Он вошел в состав 13-й эскадры тральщиков 8-й флотилии береговой обороны. Благодаря опыту, полученному в ходе его эксплуатации, в конструкции последующих кораблей были внесены некоторые изменения.

Инспекторат вооружений МНО Польши 27 декабря 2017 года заключил с консорциумом в составе Stocznia Remontowa Shipbuilding (лидер), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z о.о. и OBR CTM S.A. контракт стоимостью 1,186 млрд. злотых (315 млн. долл.), предусматривающий поставку двух дополнительных минных тральщиков класса "Корморан-2", а также логистическую поддержку всех трех кораблей серии.

Резка стали для первого серийного тральщика, (602) "Альбатрос", началась в сентябре 2018 года. Корабль был принят на вооружение 28 ноября 2022 года.

Резка стали для третьего корабля серии, (603) "Мева", началась в июне 2019 года. Закладка киля состоялась в октябре 2019 года, спуск на воду – в декабре 2020 года. Приемо-сдаточные испытания "Мева" завершились 8 декабря 2022 года. Корабль был передан ВМС Польши 21 декабря 2022 года.

Агентство вооружений МНО Польши 26 июня 2022 года подписало с консорциумом контракт на поставку ВМС Польши трех дополнительных минных тральщиков класса "Корморан-2" (Проект 258) наряду с пакетами логистической поддержки. Стоимость контракта составляет около 2,5 млрд. злотых. Поставка должна быть выполнена в 2026-2027 гг. Корабли будут переданы 12-й эскадре тральщиков, входящей в состав 8-й флотилии береговой обороны.

Корабли класса "Корморан-2" применяются для поиска, обнаружения, классификации и борьбы с морскими минами, ведения разведки фарватеров, проводки других кораблей через миноопасные акватории, постановки мин. С борта корабля будут применяться дистанционно управляемые противоминные платформы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
Remontowa Shipbuilding
Проекты
2020-й год
Похожие новости
29.12.2022
Рейтинг стран по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ по итогам 2022 года возглавила Польша
29.11.2022
Польша заказала два новых разведывательных корабля
17.08.2020
На Украине решили инсценировать нападение «страны агрессора»
10.08.2020
Америка готовится к многодоменным операциям
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
22.05.2017
"Томагавки" уже нацелены на Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:17
  • 44872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?