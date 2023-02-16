«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Почему Польша не заменит Германию и Францию в ЕС.

Недавние высказывания представителей польского истеблишмента вызвали в среде политологов определённый ажиотаж. Так, в частности, на прошлой неделе премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Польша существует ради победы над Россией. А несколькими днями ранее, выступая на Варшавской конференции, Моравецкий обратился к участникам с программной речью, которую журналисты уже успели окрестить «новыми наполеоновскими планами».

«Мы стоим перед чётким выбором: либо победа России и поражение Запада, либо ренессанс западной цивилизации. Настоящее время можно назвать временем борьбы за новый мировой порядок. Польша готова взять на себя совместную ответственность за формирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним из ключевых звеньев постимперской Европы», — заявил Моравецкий.

В свою очередь, польский президент так же не преминул подлить масла в огонь и без того напряжённой обстановки в регионе. «Если мы не пришлём военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», – нагнал страху президент Польши в интервью изданию Le Figaro.

Следует обратить внимание на то, что оба польских политика, «ничтоже сумняшеся», берут на себя смелость высказываться от лица, как минимум, всех европейских стран, входящих в состав так называемого «коллективного Запада». Как отмечает агентство Bloomberg, некоторые политологи открыто указывают на то, что «сегодня идут вполне серьёзные дебаты о том, где находится политический центр тяжести Евросоюза. Похоже, что за прошедший год он сместился на восток. Теперь вес и авторитет в меньшей степени сосредоточены в «старой Европе» и в большей — в «новой Европе», которая вступила в ЕС и НАТО после холодной войны». Вместе с этим, Bloomberg раскрывает сегодняшнюю реальность, которая состоит в том, что «у Запада существует только один лидер - США, а у Европы лидера нет вообще». С этим вполне обоснованным мнением можно согласиться. В то же время очевидно, что для эффективного управления происходящими в Европе процессами Соединённым Штатам нужен помощник, так сказать, «из местных». Лучше всего на эту роль подходит именно Польша.

В Вашингтоне не забыли демарш Франции и ФРГ, которые не поддержали военное вторжение США в Ирак, после чего американцы «поделили» Евросоюз на старую и новую Европу. Причём лидерство среди «младоевропейцев» было предоставлено Польше, как наиболее рьяному проводнику американской политики в ЕС.

Выбор США далеко не случаен – спесь и амбиции Польши на европейской политической арене считаются исторически сложившимися отличительными чертами Варшавского бомонда. На это в своё время указывал ещё Уинстон Черчилль. «Героические черты характера польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания. <…> Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя, гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрейших слишком часто руководили гнуснейшие из гнуснейших», – так весьма нелицеприятно написал в 1938 году о Польше британский политик (У.Черчилль, «Вторая Мировая Война. Мюнхенская зима»).

Вот и сейчас, почувствовав за спиной поддержку могущественного «союзника», в Варшаве посчитали, что наступило время для реализации собственных амбиций и традиционно определили для себя глобальную цель — не просто интегрировать Польшу в тройку лидеров ЕС, а сделать её «номером один». При этом среди польского руководства изначально присутствовало ясное понимание того, что основными противниками на пути к цели являются Франция и Германия. Осознавая ущербность своей экономики по отношению к этим главным локомотивам ЕС, наиболее перспективными направлениями собственного «возвеличивания» Польша избрала политический и военный векторы.

Примечательно, что из начатой Россией специальной военной операции на Украине Польша извлекает максимальную для себя выгоду. Прикрываясь «российской агрессией», польское руководство проводит беспрецедентное по своему размаху и финансовым вложениям (естественно, за счёт инвестиций из ЕС и США) увеличение боевого потенциала национальных вооруженных сил. Принятый в мае 2022 года закон «о национальной обороне Польши» предусматривает двукратное увеличение численности армии и закупку вооружений на десятки миллиардов долларов к 2035 году. При этом, как отмечают эксперты, в Варшаве стараются достичь этих показателей гораздо раньше – до окончания СВО. В политической сфере, возглавив русофобские силы Европы, Польша так же добилась значительных успехов. Выступая инициатором антироссийских санкций и всеобъемлющих мер по поддержке Украины, Польша, как считают аналитики, заметно прибавила в политическом весе – польское руководство диктует, что включать в очередной пакет санкций, сколько и какого оружия отправить Киеву. Варшава позволяет себе критиковать европейских партнеров из-за их «усталости» от помощи Украине.

Естественно, что первыми среди тех, кто подвергается польскому остракизму, значатся Германия и Франция. Подрывая авторитет основателей ЕС, Польша уже позиционирует себя перед остальными членами ЕС как восходящего лидера объединения, и, похоже, сама в это верит. Показательным примером служит ситуация с заявлением Моравецкого о том, что Польша передаст Украине танки «Леопард», даже если не получит разрешение от Германии на эту процедуру.

Тем не менее, по ряду причин Польша не сможет в обозримом будущем стать основным игроком среди стран ЕС и «возглавить» конфедерацию Европы. И первая причина это та, по которой США «назначили» её самой главной среди «молодой поросли» Евросоюза, – приверженность внешнеполитическому курсу Соединенных Штатов, подкреплённая финансово-экономической зависимостью. Данный аспект проявляется даже при решении вопросов, связанных с поставками вооружений на Украину. Так, в своём недавнем интервью телеканалу ВВС президент Польши Анджей Дуда, отвечая на вопрос, может ли Польша предоставить Украине свои самолёты F-16, сказал, что решение по этому вопросу должны принимать все союзники Украины, а не отдельные страны, подразумевая в первую очередь разрешение от США. «Во-первых, мы считаем, что для этого в любом случае требуется союзническое решение. Кроме того, поскольку F-16 нуждаются в обслуживании, если они где-либо дислоцируются, речь идет не только о самолетах, но также о технической поддержке, обслуживании и так далее», – сказал Анджей Дуда. «Решение о том, чтобы передать за пределы Польши любое количество F-16, является крайне серьёзным и совсем непростым для нас», – добавил он. То есть, в данном случае польское руководство заняло диаметрально противоположную позицию относительной той, которую продемонстрировало в ситуации с немецкими танками. А всё потому, что самолёты – американские.

Помимо глубокой зависимости от США, среди причин исключающих победу Польши в борьбе за лидерство в ЕС, присутствует её конфликтность и патологическая жадность. Чего только стоят претензии к той же Германии в виде требования репараций за Вторую мировую войну и вымогательство у ЕС компенсации за переданные киевскому режиму миллиарды евро. Более того, сегодня Варшава намерена получить миллионы евро за немецкие танки, которые были переданы Польше Германией (!) за символические 1 евро.

Кроме неурядиц на внешнем контуре, Польша имеет целый ворох внутренних социально-экономических проблем. К ним относятся и дорогая стоимость производства военной техники (сегодня это очень актуально), о которой недавно заявил бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак, и митинги в столице против втягивания Польши в боевые действия на Украине, и акции протеста польских фермеров против массовых поставок украинского зерна в страну. В общем, достаточно для того, чтобы не остаться без претензий со стороны официального руководства ЕС.

Здесь следует также напомнить о давнем конфликте между Варшавой и Брюсселем вокруг несовместимости конституции Польши с основополагающим для ЕС документом — Европейской конвенцией по правам человека. В глубоко религиозной католической стране запрещены аборты и даже имеются пространства, «свободные от ЛГБТ».

Поэтому логичным будет сделать вывод, что Польша так и останется не более чем «претендентом» на «европейский трон», даже при поддержке США. Просто потому, что нельзя всерьёз рассчитывать на лидерство в ЕС, подвергая сомнению его «ценности», постоянно выкачивая из него деньги и дезорганизовывая управление, следуя курсом, определённым кураторами из-за океана, а нередко и согласно собственной неадекватной логике.

Владимир Вуячич