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Военное обозрение

Швеция подтвердила получение запроса на поставку Украине неназванного количества истребителей JAS 39 Gripen

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не теряет надежды получить истребители в ближайшее время, пусть не от США, так от других стран НАТО и союзников. Запросы на поставку боевых самолетов рассылаются из Киева во все стороны, получила такой документ и Швеция. Украина просит у шведов поставку истребителей JAS 39 Gripen.

В Стокгольме подтвердили получение запроса от Украины на передачу Воздушным силам ВСУ неназванного количества шведских истребителей JAS 39 Gripen. Вот только получит их Киев вряд ли, несмотря на всю симпатию шведов к Зеленскому. Как заявили в правительстве страны, данный вопрос, конечно, рассмотрят, но самолеты Gripen поставлены не будут, так как самим нужны. По словам министра обороны страны Пола Йонсона, эти истребители очень важны для национальной обороны страны.

Когда речь идет о Gripen, сейчас мы сталкиваемся с ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Поэтому это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны

- заявил он.

Впрочем, шведы призвали Зеленского сильно не огорчаться фактом отказа, пообещав ему поставку систем противовоздушной обороны. Этот вопрос Йонсон уже обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Стороны пришли к выводу, что это "значительно усилит" возможности Украины по уничтожению российских ракет и беспилотников.

Я вчера имел возможность обсудить это с министром обороны Украины Резниковым. Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО

- добавил шведский министр.

Напомним, что прошедший "Рамштайн" был для Украины провальным в вопросе поставок авиации. Американцы сразу сказали, что самолеты для Киева не в приоритете, тем самым поставив точку в обсуждении этого вопроса.

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Страны
США
Украина
Швеция
Продукция
Gripen NG
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