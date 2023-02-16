Боррель: страны за пределами Европы не разделяют позиции Запада по украинскому конфликту

При этом глава внешнеполитической службы ЕС заявил о необходимости наращивания военной помощи Украине и расширения санкций

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Многие страны мира не поддерживают позицию Запада в конфликте на Украине и видят в его санкциях против России причину роста цен на энергоносители и продовольствие. Об этом заявил в среду на сессии Европарламента глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Нужно отдавать себе отчет в том, как на украинский конфликт смотрят за пределами Европы. Не все разделяют наши ценности и наши идеи", - признал Боррель

Он отметил, что пришел к этому выводу после обсуждения конфликта на встречах с лидерами стран Африки и Латинской Америки. "Они считают рост цен на энергоносители и продовольствие прямым следствием наших санкций", - заявил Боррель.

Он связал такую позицию большинства стран мира с историей их отношений с западными державами в эпоху колониализма. "Хотим мы этого или нет, но в Африке присутствуют настроения антиколониализма, а в Латинской Америке - антиимпериализма, - констатировал глава внешнеполитической службы ЕС. - Такова причина, почему население этих стран смотрит на конфликт по-другому, нежели мы".

При этом Боррель заявил о необходимости наращивания военной помощи Украине и расширения санкций. Он также назвал "наивными" заявления представителей европейских левых движений, которые видят путь к мирному урегулированию в прекращении военной поддержки Украины и начале дипломатических переговоров. "У меня есть друзья, которые думают так же, но я не понимаю этой наивности левых", - сказал Боррель.

В ходе дебатов депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес назвал "безумием" военную помощь, которую Запад предоставляет Украине. Схожую позицию занял парламентарий от Нидерландов Марсель Грааф, который заявил, что принятие антироссийских санкций и взрыв Соединенными Штатами газопровода "Северный поток" ослабили позиции Европы.

Европарламент, как сообщила его спикер Роберта Метсола, планирует принять в четверг резолюцию по итогам состоявшегося обсуждения украинского конфликта.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен до 24 февраля ввести десятый пакет санкций против России. Он подразумевает новые торговые ограничения на сумму в €11 млрд.