США не пригласили Россию на первую многостороннюю встречу по борьбе с кибервымогательством

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США не стали приглашать Россию на первую многостороннюю встречу, посвященную выработке стратегии борьбы с вирусами-вымогателями, но не исключают ее участия в подобных мероприятиях в будущем, сказала высокопоставленный представитель американской администрации.

В виртуальной встрече, которая проводится в среду и четверг по инициативе Белого дома, примут участие министры и иные чиновники высокого ранга из 30 стран.

"Мы не приглашали Россию к участию в этом первом раунде обсуждений по ряду причин, включая различные ограничения... У нас идут активный диалог с Россией, но на этот конкретный форум они не приглашены, что не исключает будущих возможностей для их участия", - сказала представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

Она добавила, что Россия и США взаимодействуют в решении проблемы вирусов-вымогателей в двустороннем формате. "У нас есть отдельный канал, по которому мы активно обсуждаем с Россией проблему вирусов-вымогателей", - сказала чиновница.

Среди участников встречи – Австралия, Бразилия, Болгария, Канада, Чехия, Доминикана, Эстония, Евросоюз, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кения, Литва, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Польша, Южная Корея, Румыния, Сингапур, ЮАР, Швеция, Швейцария, Украина, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

США возлагают вину за наиболее резонансные кибератаки с требованием выкупа на хакерские криминальные группировки, базирующиеся в РФ, и требуют от российских властей пресекать их деятельность. В Москве отрицают причастность к взломам, но выражают готовность к сотрудничеству с США.

По итогам российско-американского саммита, состоявшегося в июне в Женеве, стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.