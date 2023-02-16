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Военное обозрение

Американские эксперты выясняют, зачем КНДР продемонстрировала на параде много межконтинентальных баллистических ракет

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Источник изображения: topwar.ru

На прошедшем 8 февраля в Пхеньяне параде в честь 75-й годовщины основания Корейской народной армии, помимо других видов вооружений, впервые были продемонстрированы сразу 11 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон-17» и 5 больших контейнеров, в которых, по некоторым предположениям, находились новые северокорейские твердотопливные МБР. Американские эксперты Брюс Беннетт и Ен Чжун Ким решили выяснить в статье для онлайн-издания 19FortyFive, зачем северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну понадобилась такая демонстрация большого количества МБР.

Самое простое объяснение, считают эксперты, состоит в том, что лидер КНДР таким образом показал своему народу, живущему в очень тяжелых условиях, что по-прежнему является могущественным правителем, которого не только уважают, но и боятся во всем мире. Наличие ядерного оружия, особенно доставляемого МБР, как раз должно это подтвердить.

Демонстрация военного силы должна была вернуть внимание и западных лидеров к председателю КНДР. Поскольку Соединенные Штаты полностью сосредоточились на российском вторжении в Украину и на угрозах со стороны Китая, президент США Байден даже не упомянул Северную Корею в своем февральском обращении к Конгрессу. Демонстрация северокорейских МБР, возможно, была направлена на то, чтобы вернуть внимание западных СМИ к Киму.

Показав миру наличие ракет, способных донести ядерные боеголовки не только до территории враждебной Южной Кореи и Японии, но и Соединенных Штатов, Ким Чен Ын открыто предупредил Вашингтон, Сеул и Токио, что в случае попыток военного вторжения в КНДР Пхеньяну есть чем ответить агрессору. Ким также может надеяться разрушить союз Южной Кореи и США, угрожая применением ядерного оружия против Соединенных Штатов, если Вашингтон используют ядерное оружие для поддержки Южной Кореи.

Готовы ли Соединенные Штаты обменять Нью-Йорк или Лос-Анджелес на безопасность Сеула? В Южной Корее, похоже, растет значительная степень скептицизма на эту тему

— считают авторы статьи.

Эксперты предположили, что часть МБР, показанных на параде, могли быть муляжами. Ведь даже удачные испытания ракет, которые Пхеньян демонстративно производит все чаще, вовсе не означают способность КНДР создать достаточное количество ядерного оружия большой дальности, способного нанести существенный ущерб потенциальным врагам.

Авторы статьи считают, что Соединенные Штаты и их союзники в Северо-Восточной Азии недооценивают угрозы северокорейского лидера, и его стремление нарастить арсенал твердотопливных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Вашингтон слишком увлечен конфликтом на Украине и рискует упустить момент, когда у Северной Кореи появятся десятки МБР и сотни единиц ядерного оружия, предупреждают авторы статьи.

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