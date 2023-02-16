Министр обороны Канады Ананд: обещанные Киеву четыре танка Leopard 2А4 уже прибыли в Польшу

ЦАМТО, 15 февраля. Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, прибыли в Польшу, где украинских военных начали обучать их эксплуатации, передает "РИА Новости".

"Четыре танка Leopard 2A4, отправленных Канадой, прибыли в Польшу, где украинских солдат учат, как использовать эти танки", – сообщила А.Ананд журналистам перед встречей глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Она опубликовала видеозапись своего подхода к прессе в Twitter.

А.Ананд добавила, что 25 канадских инструкторов занимаются подготовкой украинских военных.

Как напоминает агентство, Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 ед. – в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.

На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, 4 канадских, 3 португальских и 8 норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.