Министр обороны Греции сообщил о передаче Украине партии БМП-1, подтвердив отказ в поставке танков Leopard 2

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Греция поставила Украине боевые машины пехоты из наличия собственных вооруженных сил, а также боеприпасы. Об этом заявил министр обороны Николаос Панайотопулос.

Глава греческого военного ведомства выступил на конференции контактной группы по Украине, где похвастал последними поставками вооружений режиму Зеленского. По его словам, Греция в последнее время передала ВСУ 20 БМП-1 из наличия армии и боеприпасы, по ним подробностей Панайотопулос не привел. Так же он пообещал и дальше поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, но танки Leopard 2 передавать отказался. В Греции сразу заявили, что тяжелая бронетехника им самим нужна, она будет модернизироваться и дальше обеспечивать безопасность государства на фоне противостояния с Турцией.

Согласно заявлению греческого министра, боевые машины пехоты поставлены Украине в рамках круговой сделки с участием Германии. Всего греки должны были отправить Киеву 40 БМП советского образца, получив взамен такое же количество немецких БМП Marder. На сегодняшний день греки получили 14 немецких бронемашин, еще шесть должны прибыть в ближайшее время. Остальные 20 прибудут во второй половине этого года. Так что, еще 20 БМП Украина получит еще не скоро, прижимистые греки не хотят отправлять технику "под обещания", обмен идет "баш на баш".

На сегодняшний день на вооружении ВС Греции осталось примерно чуть больше ста БМП советского образца учитывая, что часть из них уже отправилась на Украину.

Как уже сообщалось, БМП-1 были получены Грецией в начале 90-х годов после объединения Германии и расформирования Национальной народной армии ГДР. Тогда грекам досталось 500 боевых машин пехоты, произведенных по советской лицензии на восточногерманских предприятиях. Перед передачей БМП были доведены до европейских стандартов: на них установили новые радиостанции, дымовые гранатометы, а также поворотники, зеркала заднего вида и т.д. При этом были демонтированы устаревшие противотанковые комплексы 9K11 "Малютка", а вместо них уже в Греции на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ. На части машин вместо башен с 73-мм орудиями 2A28 были установлены 23-мм ЗУ 23-2.