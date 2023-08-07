Продажные арсеналы загадочной Болгарии

Братские чувства декларируем, войскам противника помогаем
Болгария традиционно считается для России братской страной – поскольку она славянская и православная. Русская армия пролила за Болгарию очень много крови («Главное – не повторять ошибки», «НВО» от 17.03.17).
Однако в обеих мировых войнах София почему-то оказывалась на стороне врагов Российской империи и Советского Союза.
В Первую мировую, будучи союзницей «центральных держав», она тем самым оказалась еще и союзницей Турции, от которой ранее Россия неоднократно спасала Болгарию.
Во Второй мировой войне Болгария выступила на стороне Гитлера. Правда, объявив формальную войну США и Великобритании, в боевые действия с СССР вступать остереглась. Но гитлеровской Германии оказывала множество военных и политических услуг.
А сегодня «благодарность братушек» просто проливается бурным потоком.
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Впрочем, в сентябре 1944 года, когда Советская армия подошла к границам Болгарии, там всё поняли правильно – и немедленно капитулировали перед СССР, объявив войну Германии.
Затем София стала членом Организации Варшавского договора, находящимся, однако, на ее географической периферии. Поэтому советские войска довольно быстро были выведены из страны: воевать против Турции и Греции в случае войны с НАТО Болгария должна была поначалу самостоятельно.
Потом, впрочем, в Болгарии должны были вновь появиться советские войска, для которых на ее территории была заблаговременно заскладирована боевая техника.
При этом с советской помощью в стране был создан довольно мощный собственный военно-промышленный комплекс, выпускавший оружие по советским лицензиям.
За годы холодной войны Болгария получила более 80 пусковых установок тактических ракет (ТР) и оперативно-тактических ракет (ОТР). До 600 танков Т-34/85, по 900 танков Т-54 и Т-55, по 250 Т-62 и легких плавающих танков ПТ-76, 333 Т-72. Более 2 тыс. бронированных раведывательно-дозорных машин (БРДМ) и БТР (самыми новыми из которых были БТР-60ПБ).
В самой Болгарии было произведено по лицензии 1,5 тыс. многоцелевых транспортеров МТЛБ в различных модификациях. Одной из этих модификаций были шасси для 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика», которые также производились в Болгарии по лицензии. Их количество по разным данным составило от 256 до 686 или даже до 782.
Выпускались также 82-мм и 120-мм минометы, количество которых определить крайне сложно. Из СССР было получено до 1,2 тыс. буксируемых орудий и 225 реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 (еще 24 РСЗО М-51 – из Чехословакии).
Также в Болгарии по советским лицензиям было развернуто массовое производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) («Малютка», «Фагот», «Конкурс», «Метис», «Бастион») и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) («Стрела-2», «Стрела-3», «Игла-1»).
Из СССР было получено более 60 дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-75, С-125, «Круг» и «Квадрат», два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-200, один дивизион ЗРС С-300ПС, около 100 ЗРК малой дальности («Стрела-1», «Стрела-10», «Оса»), до 150 зенитных самоходных установок (ЗСУ), до 400 зенитных орудий.
Военно-воздушные силы Болгарии получили от СССР и ЧССР 36 бомбардировщиков МиГ-23БН, более 60 штурмовиков Су-22 и Су-25, не менее 300 истребителей МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19, а затем не менее 250 МиГ-21 и МиГ-23 нескольких модификаций (в том числе полсотни учебно-боевых машин), 22 МиГ-29, четыре разведчика МиГ-25РБ, около 30 транспортных и около 150 учебных (чешские L-39) самолетов, 44 боевых вертолета Ми-24, не менее 20 противолодочных и спасательных вертолетов Ка-25 и Ми-14, 33 многоцелевых вертолета Ми-8 и Ми-17.
Военно-морские силы Болгарии получили из Советского Союза шесть подводных лодок (две проекта 613, четыре проекта 633), 20 сторожевых кораблей и малых противолодочных кораблей (МПК) (наиболее современными из них стали один сторожевой корабль проекта 1159 и два МПК проекта 12412), девять ракетных катеров (восемь проекта 205, один проекта 1241), 14 торпедных катеров, около 20 тральщиков, два десантных корабля проекта 771 и 23 десантных катера проекта 106 (из них 13 были построены в самой Болгарии).
ПРИШЕСТВИЕ ДЕМОКРАТИИ
После распада Варшавского договора и Советского Союза Болгария практически перестала закупать оружие (в первую очередь – из-за нехватки денег), зато стала его крупным экспортером.
Весьма значительное количество техники Болгария сократила в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Под американским давлением были уничтожены практически все тактические и оперативно-тактические ракеты, хотя они не ограничивались ДОВСЕ.
Россия в первой половине 1990-х продала Болгарии складированную на ее территории советскую бронетехнику (100 танков Т-72, от 100 до 131 БМП-1), а также обменяла три МиГ-25РБ и один Ан-24, принадлежавшие ВВС Болгарии, на пять МиГ-23МЛД и два L-410 из состава ВВС РФ.
Кроме того, Болгарией были куплены в США шесть многоцелевых вертолетов «Белл-206», в Италии – 30 американских БТР М113, в Швейцарии – легкий транспортный самолет РС-12 и шесть учебных РС-9.
В 2004 году Болгария вошла во «вторую волну» расширения НАТО, но это не сильно повлияло на ее закупочную политику.
За весь период пребывания в составе альянса София приобрела 17 американских бронеавтомобилей М1117 и 25 израильских «Сандкэт», три итальянских транспортных самолета С-27J, 12 французских многоцелевых вертолетов AS532 и три AS565, три бельгийских фрегата типа «Виллинген» (один из них фактически служит источником запчастей для двух других) и три тральщика типа «Трипартит».
При этом София начала массированную распродажу техники всех классов из наличия собственных Вооруженных сил. А также занялась перепродажей аналогичной техники из состава ВС Польши, Чехии, Словакии, Белоруссии, Сербии, Албании.
Установить точное количество проданной болгарской техники сложно именно потому, что она «смешивается» с техникой из других восточноевропейских стран. Причем значительная часть этой техники, по-видимому, продается нелегально, что еще более осложняет возможность точного подсчета убывшей техники для каждой страны.
Покупателями болгарской техники стали не менее 30 стран, в основном – азиатских и африканских. Основные потребители этой техники – Ангола, Мали, Грузия, Ирак, Македония, Эфиопия, Эритрея.
Причем Эфиопии и Эритрее София продавала оружие одновременно, когда эти страны воевали между собой («Сражение за Африканский Рог», «НВО» от 18.05.18). Также Болгария поставляла оружие в Йемен во время гражданской войны 1994 года в этой стране.
Кроме того, в 2012–2019 годах Болгария, только по открытым данным, продала и перепродала в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты 21 БТР, четыре МТЛБ, 11 боевых машин БМ-21 для РСЗО «Град», более 2,1 тыс. минометов (82 мм и 120 мм), тысячи ПТРК «Фагот», «Конкурс», «Метис» (и до сотни пусковых установок этих ПТРК). А также огромное количество стрелкового оружия, стрелковых и артиллерийских боеприпасов (мины и снаряды калибров 82, 100, 115, 120, 122, 152 мм).
Вполне очевидно (это даже никем не скрывается), что все это оружие и боеприпасы передавалось исламским боевикам в Сирии, Ливии и Йемене. Эти поставки стали важнейшим источником экспортных доходов Болгарии. Понес ли потери от болгарского оружия российский контингент в Сирии – сказать сложно. Но сами Вооруженные силы Сирии совершенно точно понесли от него немалые потери.
Сейчас формально Болгария является одной из очень немногих стран НАТО, не поставляющих оружие Украине. Фактически же в 2022 году в Чехию и Польшу из Болгарии отправились 12 танков Т-72, 31 БМП-1, 370 артсистем (в том числе 82 2С1, восемь БМ-21).
Нет ни малейших сомнений, что вся эта техника от одних «братьев» через других проследовала к третьим – то есть на Украину. Кроме того, Болгария является для Украины важнейшим (часто – единственным) поставщиком ручных противотанковых гранатометов (РПГ), ПТРК и боеприпасов советских калибров.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Вооруженные силы Болгарии в период холодной войны были достаточно большими – хотя и более архаичными, чем армии ГДР, Польши и ЧССР. На начало 1990-х в их составе имелось 2145 танков, 2204 боевых бронированных машины (ББМ), 2116 артиллерийских систем, 243 боевых самолета, 44 ударных вертолета.
Но с тех пор все сильно изменилось.
Сухопутные войска ВС Болгарии структурно состоят из трех бригад, бригадного командования и четырех отдельных полков. Это две механизированные бригады (2-я (Стара Загора), 61-я (Карлово), 3-е бригадное командование (Благоевград) и 68-я бригада спецназа (Пловдив), 4-й артиллерийский полк (Асеновград), 55-й инженерный полк (Белене), 101-й горнопехотный полк (Смолян), 110-й транспортный полк (Пловдив). 68-я бригада спецназа в настоящее время напрямую подчинена командованию ВС, по сути, являясь отдельным родом войск.
Имеется 80 танков Т-72М2. Кроме того, на хранении находятся еще 234 Т-72 различных модификаций.
Боевые разведывательные машины (БРМ) представлены 50 БРДМ-2. Имеется 104 БМП-23, до 10 БМП-30, 94 БМП-1. На вооружении состоит до 320 БТР-60 (еще до 430, возможно, на хранении), до 1000 МТЛБ, 17 М1117 и 30 М113А1.
В строю имеются 48 САУ 2С1 (122 мм). Буксируемые орудия – 148 Д-20 (152 мм), до 32 М-30 (еще до 140 на хранении) (122 мм). Минометы – несколько сотен 82-мм, до 356 самоходных 2С12 (на шасси МТЛБ) и до 100 М-43 (120 мм). РСЗО – 156 БМ-21 (122 мм).
ПТРК – 200 «Малютка», более 300 «Конкурс», 222 «Фагот», более 500 «Штурм», более 50 «Метис». Противотанковые орудия – 16 БС-3 и 200 МТ-12 (100 мм); также 68 самоходных СУ-100 и 150 буксируемых Д-44 (85 мм) находятся на хранении.
Войсковая противовоздушная оборона включает 10 батарей (40 пусковых установок) ЗРК «Квадрат», девять батарей (27 пусковых установок) ЗРК «Круг», 24 ЗРК «Оса», 20 ЗРК «Стрела-10»; 50 ЗРК «Стрела-1» находятся на хранении. Имеется более 100 ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-3», «Игла-1». Зенитная артиллерия – 27 ЗСУ-23–4 «Шилка» (еще 13 на хранении), до 100 ЗСУ-57–2 (все на хранении), до 380 ЗУ-23, до 31 С-60.
Кроме перечисленной техники, на хранении находится еще до 91 танка Т-72. А также до 250 легких танков ПТ-76, до 15 БМП-1, до 38 БТР-60 (и до 44 командно-штабных машин (КШМ) на его базе), до 70 БТР-50, до 656 САУ 2С1, до 230 орудий М-30, до 48 МЛ-20, до 20 Д-20. Эта техника не числится на балансе Вооруженных сил страны и используется как источники запчастей и для продажи за рубеж, о чем было сказано выше.
ВВС имеют в своем составе пять авиабаз: 3-ю (Граф-Игнатиево; в ее составе все истребители МиГ-29), авиабазу передового базирования (Безмер; оснащена штурмовиками Су-25К), 16-ю транспортную (Враждебна), учебную (Долна Митрополия) и 24-ю (Крумово). Также имеется база ПВО (София).
Ударная авиация состоит из семи штурмовиков Су-25 (в том числе два учебно-боевых Су-25УБ; еще до 20 (в том числе два учебно-боевых) на хранении). Кроме того, до пяти устаревших Су-22М4 также находятся на хранении.
Истребительная авиация состоит из 12 истребителей МиГ-29 (в том числе три учебно-боевых МиГ-29УБ; еще шесть находятся на хранении). Кроме того, на хранении находятся до 24 самолетов МиГ-23 и до 78 МиГ-21. Но вряд ли хотя бы один из них, как и Су-22, может быть возвращен в строй.
В ВВС имеется один самолет оптической разведки Ан-30.
Транспортные самолеты – три С-27J, один Ан-2, один РС-12М, один «Фалкон-2000», один А319, два L-410UVP (еще пять на хранении); также один Ту-154, два Aн-26 находятся на хранении.
Учебные самолеты – шесть L-39ZA (еще до 11 на хранении) и четыре Z-242L, шесть PC-9M.
Боевые вертолеты – четыре Ми-24В (еще от 10 до 14 Ми-24Д, два Ми-24В находятся на хранении). Транспортные и многоцелевые вертолеты – три Ми-17 (еще до 11 на хранении), до трех Ми-8 (еще до шести на хранении), шесть «Белл-206», 12 АS532AL. В пограничной охране имеются три вертолета А-109 и один AW-139.
Болгария имеет достаточно сильную, хотя и устаревшую наземную ПВО. В ее составе три-пять дивизионов ЗРС С-75М3, 9–10 дивизионов С-125, два дивизиона ЗРС С-200, один-два дивизиона ЗРС С-300ПС.
ВМС включают три фрегата типа «Виллинген», один фрегат проекта 1159, два корвета проекта 1241П, один ракетный катер проекта 1241, три тральщика типа «Трипартит», три тральщика проекта 1259.2 (еще три в резерве), два-три тральщика проекта 1265. В отстое могут находиться до двух тральщиков проекта 257 и до четырех проекта 1258, десантный корабль проекта 773. Но скорее всего все они уже утилизированы.
Морская авиация включает два вертолета AS565 и один AS365N3; шесть вертолетов-амфибий Ми-14 находятся на хранении.
Сколько и чего из этих арсеналов еще отправится на Украину – сказать сложно. Но явно много. Такие уж они – болгарские «братушки».
Александр Храмчихин
Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.