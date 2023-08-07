Продажные арсеналы загадочной Болгарии

Боеспособность болгарской армии остается неясной. Большей частью арсеналов времен Варшавского договора Вооруженные силы страны не распоряжаются, их распродают совсем другие структуры. Фото Reuters.

Братские чувства декларируем, войскам противника помогаем

Болгария традиционно считается для России братской страной – поскольку она славянская и православная. Русская армия пролила за Болгарию очень много крови («Главное – не повторять ошибки», «НВО» от 17.03.17).

Однако в обеих мировых войнах София почему-то оказывалась на стороне врагов Российской империи и Советского Союза.

В Первую мировую, будучи союзницей «центральных держав», она тем самым оказалась еще и союзницей Турции, от которой ранее Россия неоднократно спасала Болгарию.

Во Второй мировой войне Болгария выступила на стороне Гитлера. Правда, объявив формальную войну США и Великобритании, в боевые действия с СССР вступать остереглась. Но гитлеровской Германии оказывала множество военных и политических услуг.

А сегодня «благодарность братушек» просто проливается бурным потоком.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Впрочем, в сентябре 1944 года, когда Советская армия подошла к границам Болгарии, там всё поняли правильно – и немедленно капитулировали перед СССР, объявив войну Германии.

Затем София стала членом Организации Варшавского договора, находящимся, однако, на ее географической периферии. Поэтому советские войска довольно быстро были выведены из страны: воевать против Турции и Греции в случае войны с НАТО Болгария должна была поначалу самостоятельно.

Потом, впрочем, в Болгарии должны были вновь появиться советские войска, для которых на ее территории была заблаговременно заскладирована боевая техника.

При этом с советской помощью в стране был создан довольно мощный собственный военно-промышленный комплекс, выпускавший оружие по советским лицензиям.

За годы холодной войны Болгария получила более 80 пусковых установок тактических ракет (ТР) и оперативно-тактических ракет (ОТР). До 600 танков Т-34/85, по 900 танков Т-54 и Т-55, по 250 Т-62 и легких плавающих танков ПТ-76, 333 Т-72. Более 2 тыс. бронированных раведывательно-дозорных машин (БРДМ) и БТР (самыми новыми из которых были БТР-60ПБ).

В самой Болгарии было произведено по лицензии 1,5 тыс. многоцелевых транспортеров МТЛБ в различных модификациях. Одной из этих модификаций были шасси для 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика», которые также производились в Болгарии по лицензии. Их количество по разным данным составило от 256 до 686 или даже до 782.

Выпускались также 82-мм и 120-мм минометы, количество которых определить крайне сложно. Из СССР было получено до 1,2 тыс. буксируемых орудий и 225 реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 (еще 24 РСЗО М-51 – из Чехословакии).

Также в Болгарии по советским лицензиям было развернуто массовое производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) («Малютка», «Фагот», «Конкурс», «Метис», «Бастион») и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) («Стрела-2», «Стрела-3», «Игла-1»).

Из СССР было получено более 60 дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-75, С-125, «Круг» и «Квадрат», два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-200, один дивизион ЗРС С-300ПС, около 100 ЗРК малой дальности («Стрела-1», «Стрела-10», «Оса»), до 150 зенитных самоходных установок (ЗСУ), до 400 зенитных орудий.

Военно-воздушные силы Болгарии получили от СССР и ЧССР 36 бомбардировщиков МиГ-23БН, более 60 штурмовиков Су-22 и Су-25, не менее 300 истребителей МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19, а затем не менее 250 МиГ-21 и МиГ-23 нескольких модификаций (в том числе полсотни учебно-боевых машин), 22 МиГ-29, четыре разведчика МиГ-25РБ, около 30 транспортных и около 150 учебных (чешские L-39) самолетов, 44 боевых вертолета Ми-24, не менее 20 противолодочных и спасательных вертолетов Ка-25 и Ми-14, 33 многоцелевых вертолета Ми-8 и Ми-17.

Военно-морские силы Болгарии получили из Советского Союза шесть подводных лодок (две проекта 613, четыре проекта 633), 20 сторожевых кораблей и малых противолодочных кораблей (МПК) (наиболее современными из них стали один сторожевой корабль проекта 1159 и два МПК проекта 12412), девять ракетных катеров (восемь проекта 205, один проекта 1241), 14 торпедных катеров, около 20 тральщиков, два десантных корабля проекта 771 и 23 десантных катера проекта 106 (из них 13 были построены в самой Болгарии).

ПРИШЕСТВИЕ ДЕМОКРАТИИ

После распада Варшавского договора и Советского Союза Болгария практически перестала закупать оружие (в первую очередь – из-за нехватки денег), зато стала его крупным экспортером.

Весьма значительное количество техники Болгария сократила в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Под американским давлением были уничтожены практически все тактические и оперативно-тактические ракеты, хотя они не ограничивались ДОВСЕ.

Россия в первой половине 1990-х продала Болгарии складированную на ее территории советскую бронетехнику (100 танков Т-72, от 100 до 131 БМП-1), а также обменяла три МиГ-25РБ и один Ан-24, принадлежавшие ВВС Болгарии, на пять МиГ-23МЛД и два L-410 из состава ВВС РФ.

Кроме того, Болгарией были куплены в США шесть многоцелевых вертолетов «Белл-206», в Италии – 30 американских БТР М113, в Швейцарии – легкий транспортный самолет РС-12 и шесть учебных РС-9.

В 2004 году Болгария вошла во «вторую волну» расширения НАТО, но это не сильно повлияло на ее закупочную политику.

За весь период пребывания в составе альянса София приобрела 17 американских бронеавтомобилей М1117 и 25 израильских «Сандкэт», три итальянских транспортных самолета С-27J, 12 французских многоцелевых вертолетов AS532 и три AS565, три бельгийских фрегата типа «Виллинген» (один из них фактически служит источником запчастей для двух других) и три тральщика типа «Трипартит».

При этом София начала массированную распродажу техники всех классов из наличия собственных Вооруженных сил. А также занялась перепродажей аналогичной техники из состава ВС Польши, Чехии, Словакии, Белоруссии, Сербии, Албании.

Установить точное количество проданной болгарской техники сложно именно потому, что она «смешивается» с техникой из других восточноевропейских стран. Причем значительная часть этой техники, по-видимому, продается нелегально, что еще более осложняет возможность точного подсчета убывшей техники для каждой страны.

Покупателями болгарской техники стали не менее 30 стран, в основном – азиатских и африканских. Основные потребители этой техники – Ангола, Мали, Грузия, Ирак, Македония, Эфиопия, Эритрея.

Причем Эфиопии и Эритрее София продавала оружие одновременно, когда эти страны воевали между собой («Сражение за Африканский Рог», «НВО» от 18.05.18). Также Болгария поставляла оружие в Йемен во время гражданской войны 1994 года в этой стране.

Кроме того, в 2012–2019 годах Болгария, только по открытым данным, продала и перепродала в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты 21 БТР, четыре МТЛБ, 11 боевых машин БМ-21 для РСЗО «Град», более 2,1 тыс. минометов (82 мм и 120 мм), тысячи ПТРК «Фагот», «Конкурс», «Метис» (и до сотни пусковых установок этих ПТРК). А также огромное количество стрелкового оружия, стрелковых и артиллерийских боеприпасов (мины и снаряды калибров 82, 100, 115, 120, 122, 152 мм).

Вполне очевидно (это даже никем не скрывается), что все это оружие и боеприпасы передавалось исламским боевикам в Сирии, Ливии и Йемене. Эти поставки стали важнейшим источником экспортных доходов Болгарии. Понес ли потери от болгарского оружия российский контингент в Сирии – сказать сложно. Но сами Вооруженные силы Сирии совершенно точно понесли от него немалые потери.

Сейчас формально Болгария является одной из очень немногих стран НАТО, не поставляющих оружие Украине. Фактически же в 2022 году в Чехию и Польшу из Болгарии отправились 12 танков Т-72, 31 БМП-1, 370 артсистем (в том числе 82 2С1, восемь БМ-21).

Нет ни малейших сомнений, что вся эта техника от одних «братьев» через других проследовала к третьим – то есть на Украину. Кроме того, Болгария является для Украины важнейшим (часто – единственным) поставщиком ручных противотанковых гранатометов (РПГ), ПТРК и боеприпасов советских калибров.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Вооруженные силы Болгарии в период холодной войны были достаточно большими – хотя и более архаичными, чем армии ГДР, Польши и ЧССР. На начало 1990-х в их составе имелось 2145 танков, 2204 боевых бронированных машины (ББМ), 2116 артиллерийских систем, 243 боевых самолета, 44 ударных вертолета.

Но с тех пор все сильно изменилось.

Сухопутные войска ВС Болгарии структурно состоят из трех бригад, бригадного командования и четырех отдельных полков. Это две механизированные бригады (2-я (Стара Загора), 61-я (Карлово), 3-е бригадное командование (Благоевград) и 68-я бригада спецназа (Пловдив), 4-й артиллерийский полк (Асеновград), 55-й инженерный полк (Белене), 101-й горнопехотный полк (Смолян), 110-й транспортный полк (Пловдив). 68-я бригада спецназа в настоящее время напрямую подчинена командованию ВС, по сути, являясь отдельным родом войск.

Имеется 80 танков Т-72М2. Кроме того, на хранении находятся еще 234 Т-72 различных модификаций.

Боевые разведывательные машины (БРМ) представлены 50 БРДМ-2. Имеется 104 БМП-23, до 10 БМП-30, 94 БМП-1. На вооружении состоит до 320 БТР-60 (еще до 430, возможно, на хранении), до 1000 МТЛБ, 17 М1117 и 30 М113А1.

В строю имеются 48 САУ 2С1 (122 мм). Буксируемые орудия – 148 Д-20 (152 мм), до 32 М-30 (еще до 140 на хранении) (122 мм). Минометы – несколько сотен 82-мм, до 356 самоходных 2С12 (на шасси МТЛБ) и до 100 М-43 (120 мм). РСЗО – 156 БМ-21 (122 мм).

ПТРК – 200 «Малютка», более 300 «Конкурс», 222 «Фагот», более 500 «Штурм», более 50 «Метис». Противотанковые орудия – 16 БС-3 и 200 МТ-12 (100 мм); также 68 самоходных СУ-100 и 150 буксируемых Д-44 (85 мм) находятся на хранении.

Войсковая противовоздушная оборона включает 10 батарей (40 пусковых установок) ЗРК «Квадрат», девять батарей (27 пусковых установок) ЗРК «Круг», 24 ЗРК «Оса», 20 ЗРК «Стрела-10»; 50 ЗРК «Стрела-1» находятся на хранении. Имеется более 100 ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-3», «Игла-1». Зенитная артиллерия – 27 ЗСУ-23–4 «Шилка» (еще 13 на хранении), до 100 ЗСУ-57–2 (все на хранении), до 380 ЗУ-23, до 31 С-60.

Кроме перечисленной техники, на хранении находится еще до 91 танка Т-72. А также до 250 легких танков ПТ-76, до 15 БМП-1, до 38 БТР-60 (и до 44 командно-штабных машин (КШМ) на его базе), до 70 БТР-50, до 656 САУ 2С1, до 230 орудий М-30, до 48 МЛ-20, до 20 Д-20. Эта техника не числится на балансе Вооруженных сил страны и используется как источники запчастей и для продажи за рубеж, о чем было сказано выше.

ВВС имеют в своем составе пять авиабаз: 3-ю (Граф-Игнатиево; в ее составе все истребители МиГ-29), авиабазу передового базирования (Безмер; оснащена штурмовиками Су-25К), 16-ю транспортную (Враждебна), учебную (Долна Митрополия) и 24-ю (Крумово). Также имеется база ПВО (София).

Ударная авиация состоит из семи штурмовиков Су-25 (в том числе два учебно-боевых Су-25УБ; еще до 20 (в том числе два учебно-боевых) на хранении). Кроме того, до пяти устаревших Су-22М4 также находятся на хранении.

Истребительная авиация состоит из 12 истребителей МиГ-29 (в том числе три учебно-боевых МиГ-29УБ; еще шесть находятся на хранении). Кроме того, на хранении находятся до 24 самолетов МиГ-23 и до 78 МиГ-21. Но вряд ли хотя бы один из них, как и Су-22, может быть возвращен в строй.

В ВВС имеется один самолет оптической разведки Ан-30.

Транспортные самолеты – три С-27J, один Ан-2, один РС-12М, один «Фалкон-2000», один А319, два L-410UVP (еще пять на хранении); также один Ту-154, два Aн-26 находятся на хранении.

Учебные самолеты – шесть L-39ZA (еще до 11 на хранении) и четыре Z-242L, шесть PC-9M.

Боевые вертолеты – четыре Ми-24В (еще от 10 до 14 Ми-24Д, два Ми-24В находятся на хранении). Транспортные и многоцелевые вертолеты – три Ми-17 (еще до 11 на хранении), до трех Ми-8 (еще до шести на хранении), шесть «Белл-206», 12 АS532AL. В пограничной охране имеются три вертолета А-109 и один AW-139.

Болгария имеет достаточно сильную, хотя и устаревшую наземную ПВО. В ее составе три-пять дивизионов ЗРС С-75М3, 9–10 дивизионов С-125, два дивизиона ЗРС С-200, один-два дивизиона ЗРС С-300ПС.

ВМС включают три фрегата типа «Виллинген», один фрегат проекта 1159, два корвета проекта 1241П, один ракетный катер проекта 1241, три тральщика типа «Трипартит», три тральщика проекта 1259.2 (еще три в резерве), два-три тральщика проекта 1265. В отстое могут находиться до двух тральщиков проекта 257 и до четырех проекта 1258, десантный корабль проекта 773. Но скорее всего все они уже утилизированы.

Морская авиация включает два вертолета AS565 и один AS365N3; шесть вертолетов-амфибий Ми-14 находятся на хранении.

Сколько и чего из этих арсеналов еще отправится на Украину – сказать сложно. Но явно много. Такие уж они – болгарские «братушки».

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.