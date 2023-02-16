Welt: Нидерланды и Дания не будут участвовать в поставках Украине танков Leopard 2

Газета сделала запрос в правительства Нидерландов и Дании, чтобы выяснить, готовы ли эти государства поставить Leopard 2 Украине

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2. Об этом во вторник сообщила газета Die Welt.

Издание сделало запрос в правительства Нидерландов и Дании, чтобы выяснить, готовы ли эти государства поставить Leopard 2 Украине. Власти обеих стран ответили, что не планируют участвовать в поставках упомянутых танков, указывает Die Welt.