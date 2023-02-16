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ТАСС

Welt: Нидерланды и Дания не будут участвовать в поставках Украине танков Leopard 2

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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2.
Источник изображения: EPA-EFE/ FRIEDEMANN VOGEL

Газета сделала запрос в правительства Нидерландов и Дании, чтобы выяснить, готовы ли эти государства поставить Leopard 2 Украине

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2. Об этом во вторник сообщила газета Die Welt.

Издание сделало запрос в правительства Нидерландов и Дании, чтобы выяснить, готовы ли эти государства поставить Leopard 2 Украине. Власти обеих стран ответили, что не планируют участвовать в поставках упомянутых танков, указывает Die Welt. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-2
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