Во Франции заявили, что делают акцент на поставках Украине систем ПВО, артиллерии и танков

Как отметил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню, поддержка Парижа Киеву "включает в себя оборудование, обучение, боеприпасы и техническое обслуживание"

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Франция сконцентрировалась на поставках Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских орудий и танков. Об этом во вторник в Twitter написал министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.

"Наша поддержка Украины <...> полная, то есть включает в себя оборудование, обучение, боеприпасы и техническое обслуживание, а также специализированная: с акцентом на наземную противовоздушную оборону, артиллерию и танки", - отметил глава ведомства.

Ранее министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что Париж не поставляет Киеву боевые самолеты, поскольку рассматривает их как наступательное вооружение и считает необходимым поддерживать Украину прежде всего в обороне.

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. В декабре президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что Париж планирует в начале 2023 года предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов. Кроме того, министерство вооруженных сил Франции сообщало, что 1 февраля было подписано соглашение о передаче Украине радара Ground Master 200 (GM200), а также о достижении соглашения с Италией о закупке около 700 зенитных ракет Aster-30 для оснащения систем ПВО средней дальности SAMP/T (французское название - Mamba).