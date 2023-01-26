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ЦАМТО

Италия готова передать Украине ЗРК SAMP-T

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ЗРК SAMP-T
ЗРК SAMP-T.
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 25 января. Италия подтвердила, что готова передать Украине зенитный ракетный комплекс SAMP-T в ответ на запрос Киева о срочной поставке средств ПВО для защиты от ракетных ударов ВС РФ.

Как подтвердил итальянской газете Corriere della Sera представитель министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, Италия направит систему в Киев совместно с Францией, однако в работе сейчас находятся и другие секретные инициативы.

Поступивший на вооружение СВ Италии в 2013 году ЗРК SAMP-T предназначен для борьбы с крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами, а также тактическими баллистическими ракетами.

В составе ВС Италии находится всего пять батарей SAMP-T. По этой причине ряд экспертов высказывает опасения по поводу ослабления обороноспособности страны из-за передачи одной из них на Украину. Следует отметить, что в оборонный бюджет на 2023 год внесен пункт о закупке шестой батареи ЗРК для сухопутных войск и еще пяти для ВВС, но для их производства требуется время.

Аналитики предлагали, что с учетом ограниченной численности комплексов SAMP-T, ВСУ будут переданы находящиеся на хранении комплексы "Скайгард-Аспид". Тем не менее, в своем интервью 22 января министр обороны Гвидо Гросетто дал понять, что передача SAMP-T идет, заявив, что она станет частью шестого пакета военной помощи, отправленного Италией на Украину. Он добавил, что стоимость первых пяти пакетов составила 1 млрд. евро.

Состав ранее отправленных ВСУ пакетов засекречен, хотя, как сообщалось, к отправке планировались ПЗРК "Стингер", ПТРК "Милан", минометы, крупнокалиберные пулеметы "Браунинг", легкие пулеметы MG и системы противодействия самодельным взрывным устройствам. Также были отправлены реактивные системы залпового огня M270, 155-мм самоходные гаубицы Pzh2000 и автомобильная техника.

Как сообщал ЦАМТО, SAMP/T представляет собой мобильный наземный ЗРК, использующий разработанную компанией MBDA ракету "Астер-30". Двухступенчатая твердотопливная ЗУР массой 450 кг оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, 15-кг осколочно-фугасной БЧ, развивает скорость до 4,5М и способна поражать цели, летящие как на малой высоте, так и по аэробаллистической траектории. Максимальная дальность поражения аэродинамических целей составляет до 120 км, высота – от 50 м до 20 км.

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