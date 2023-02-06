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Военное обозрение

Власти ФРГ запросили у Швеции для поставки Украине пусковые установки систем ПВО IRIS-T

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Германии обратилось к Швеции с просьбой передать пусковые установки систем ПВО IRIS-T, которыми предполагается усилить противовоздушную оборону Украины. Ранее немецкие власти уже отправили Киеву одну систему IRIS-T и планируют отправить еще три аналогичные установки.

Как сообщает немецкий журнал Spiegel, в настоящее время от властей Швеции еще не получен позитивный ответ по этому вопросу. Глава шведского минобороны подчеркнул, что обсуждение поставок оружия украинской армии должно рассматриваться с учетом фактора географической близости между Россией и Швецией, а также тот факт, что последняя еще не вступила в военный блок НАТО.

Также сообщается, что ведущиеся переговоры имеют конфиденциальный характер. Их целью является стремление Берлина осуществить поставку украинской армии значительного количества боеприпасов для систем ПВО IRIS-T.

Отмечается, что в течение 2023 года Берлин планирует передать Киеву еще три установки IRIS-T в дополнение к уже переданной в октябре прошлого года системе ПВО этого типа.

Кроме того, власти Италии и Франции собираются предоставить Украине систему ПВО Samp/T. По словам главы итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни, новая система может быть развернута на Украине уже в течение семи - восьми недель.

Сообщается, что стоимость батареи Samp/T с зенитными ракетами "Астер-30" к ней составляет около 800 миллионов евро.

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