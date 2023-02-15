Войти
ЦАМТО

Глава департамента МИД: Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации

480
0
0
Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

ЦАМТО, 14 февраля. Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации, если будет предметная заинтересованность Анкары.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Ранее глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16, напоминает агентство.

"В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы", – сказал дипломат в интервью "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
Су-35
Похожие новости
29.10.2021
Американские законодатели блокируют продажу Турции истребителей F-16
19.07.2021
Сильное небо: чего ожидать от МАКС-2021
19.10.2020
Стрельба у Черного моря: Турция испытала российские С-400
08.06.2020
The National Interest (США): еще больше С-400? Неужели Турция снова сближается с Россией?
02.09.2015
Эф-два-два и другие
28.07.2015
Российское оружие вытеснит с рынка американские аналоги
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 00:04
  • 44782
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 23:27
  • 1
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:11
  • 151
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам
  • 15.02 17:18
  • 4
Зачем России база на Красном море
  • 15.02 17:06
  • 1
Глава ОАК: Россия предлагает произвести 114 самолетов на базе МиГ-35 индийской HAL
  • 15.02 16:36
  • 1
Россия обсуждает с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ
  • 15.02 16:15
  • 0
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Почему Польша не заменит Германию и Францию в ЕС
  • 15.02 15:25
  • 15
МиГ-35 уже в войсках
  • 15.02 13:05
  • 2
Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине
  • 15.02 11:49
  • 0
Терроризм made in Poland