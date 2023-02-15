Глава департамента МИД: Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации

ЦАМТО, 14 февраля. Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации, если будет предметная заинтересованность Анкары.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Ранее глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16, напоминает агентство.

"В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы", – сказал дипломат в интервью "РИА Новости".