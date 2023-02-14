Названа причина заморозки переговоров с Индией по производству Ка-226Т

Переговоры с Индией по производству многоцелевых вертолетов Ка-226Т заморозили, поскольку индийскую сторону не устроил предложенный уровень локализации. Индия рассматривает покупку готовых машин. Об этом заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023 сообщил ТАСС.

«К сожалению, переговоры с индийскими партнерами об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены. Как утверждает Министерство обороны Республики Индия, их не удовлетворяет тот уровень локализации, который предложен совместным предприятием», — сказал он.

По его словам, индийским партнерам передали обновленные предложения по производству Ка-226Т в Индии, которые предусматривают 70-процентную локализацию.

Дрожжов отметил, что индийская государственная авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) предлагает вооруженным силам страны легкий вертолет собственной разработки, который значительно уступает российскому по тактико-техническим характеристикам. Поэтому индийское военное ведомство рассматривает возможность закупки готовых Ка-226Т. Замглавы ФСВТС уточнил, что конкретных решений пока нет.

В мае 2022 года генеральный конструктор «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев сообщил, что в России планируют начать серийное производство двигателей ВК-650В для вертолетов Ка-226Т и «Ансат» в 2024 году.

В декабре 2021 года Ка-226Т впервые совершил круговой полет на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» в рамках испытаний. Вертолет провел в воздухе 12 минут.