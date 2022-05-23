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Серийное производство двигателя для вертолета «Ансат» начнут в 2024 году

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ВК-650В на испытательном стенде
ВК-650В на испытательном стенде.
Источник изображения: «Ростех»

В России планируют начать серийное производство турбовальных двигателей ВК-650В для вертолетов Ка-226Т и «Ансат» в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Всеволод Елисеев.

Он отметил, что в первую очередь нужно ремоторизировать вертолеты «Ансат» и «Ансат-У». Поэтому программу разработки ВК-650В переформатировали.

«Задачи по ВК-650В на ближайшее будущее с учетом новой концепции следующие: провести стендовые испытания образцов доработанных двигателей, обеспечить вертолет натурными макетами в этом году для компоновки систем, в следующем году — поставить двигатели для летных испытаний, в конце 2024 года получить сертификат и начать серийное производство», — сообщил Елисеев в ходе выставки HeliRussia 2022.

Генеральный конструктор уточнил, что в настоящее время оформляют дополнительное техническое задание на двигатель ВК-650В и стыковочные графики. Задачей специалистов «ОДК-Климов» является создание силовой установки для вертолета «Ансат» в сжатые сроки.

Первый прототип легкого многоцелевого вертолета «Ансат» собрали в 1997 году, а в 1999 году «Ансат» совершил первый полет. Вертолет получил два двигателя Pratt & Whitney PW 207K.

В декабре 2021 года модернизированный вертолет Ка-226Т совершил первый круговой полет. Ка-226Т провел в воздухе 12 минут.

Ранее в том же месяце главный конструктор двигателя ВК-650В Анастасия Соловьева сообщила, что Ка-226Т с российским силовым агрегатом испытают в 2023 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Pratt&Whitney
ОДК УК
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