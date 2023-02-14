Глава ФСВТС: Россия за пять лет поставила Индии вооружение на $13 млрд

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия за последние пять лет поставила в Индию вооружение и военную технику на сумму свыше $13 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Как показывает практика, Россия по-прежнему остается одним из основных "игроков" на индийском рынке вооружений. Так, за прошедшие пять лет совокупный стоимостной показатель экспорта российской продукции военного назначения в Индию превысил 13 млрд долларов США", - заявил Шугаев.

По его словам, российско-индийское ВТС "носит плановый и долгосрочный характер", а также "свободно от какой-либо политической конъюнктуры".

"Нынешний этап развития отношений России и Индии в области военно-технического сотрудничества характеризуется, в первую очередь, принятым индийским руководством курсом на локализацию производства продукции военного назначения на индийских предприятиях на основе принципов "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", - сказал глава ФСВТС.

С 13 по 17 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре (Индия) проходит международная авиационно-космическая выставке Aero India 2023. Как сообщали в "Рособоронэкспорте", Россия на выставке представит порядка 200 образцов вооружения и военной техники.