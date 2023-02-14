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ТАСС

Экс-глава Пентагона считает, что поставлять комплексы Patriot на Украину "слишком поздно"

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: REUTERS/Kevin Lamarque

Как заявил Марк Эспер, "на Западе промедлили с поставками комплексов"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. США слишком долго медлили с принятием решения о поставке комплексов противоракетной обороны Patriot на Украину. Такое мнение выразил бывший министр обороны США Марк Эспер в опубликованном в понедельник разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Пранкеры позвонили Эсперу от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Была затронута тема поставок вооружений на Украину. Эспер в разговоре с мнимым Порошенко высказал оценку, что президент США Джо Байден слишком медлит с поставками отдельных видов вооружений на Украину.

"Хорошо, что комплексы Patriot будут поставляться [на Украину] в скором времени, но уже слишком поздно", - считает Эспер.

"Мы на Западе промедлили с поставками комплексов противовоздушной обороны для ключевых городов, ключевой инфраструктуры, учебных полигонов и других объектов", - добавил он.

Власти США сообщили в декабре, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который впервые войдет батарея Patriot. Позднее Пентагон информировал, что решил организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию этих комплексов на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома).

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что обучение украинских военных на базе в Оклахоме является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. 

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