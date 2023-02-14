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ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что Российская орбитальная станция получит "броню" от метеороидов

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Российская орбитальная станция в представлении художника
Российская орбитальная станция в представлении художника.
Источник изображения: Anatoly Zak

Заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Кожевников рассказал, что станция также сможет совершать маневры уклонения от космического мусора

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Противометеороидные экраны будут использоваться на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) для защиты от метеороидов и космического мусора. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Защита РОС от микрометеороидов и космического мусора не будет существенно отличаться от защиты МКС. Модули РОС будут "одеты" в своеобразную многослойную броню - противометеороидные экраны", - сказал Кожевников.

По словам главного конструктора, также станция сможет совершать маневры уклонения от космического мусора, как МКС. Они могут выполняться как при помощи двигателей РОС, так и пристыкованных кораблей. "РОС будет защищена от пробоя для частиц до 1 см, летящих со скоростью до 10 км/ с", - подчеркнул он.

В новой станции, уточнил Кожевников, предусмотрено экранирование зон пребывания космонавтов. При этом специализированная система дозиметрического контроля будет контролировать радиационную обстановку на борту.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск. 

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Компании
Минпромторг РФ
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Борисов Юрий
Мантуров Денис
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