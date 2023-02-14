В ФСВТС заявили о повышенном интересе инозаказчиков к технике РФ после применения ее в СВО

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отметил, что азиатский регион имеет большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества с Россией

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Применение российского вооружения и военной техники в реальных боевых условиях повысило интерес к ней иностранных заказчиков. Об этом сообщил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в преддверии международного авиасалона Аero India 2023.

"Специальная военная операция предоставила возможность иностранным специалистам увидеть применение российской продукции военного назначения в реальных боевых условиях и убедиться в ее высоких тактико-технических характеристиках и надежности, что повысило интерес партнеров к российскому вооружению и военной технике", - сказал он.

По словам Шугаева, непосредственно азиатский регион имеет большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества с Россией. "Российская продукция военного назначения, поставляемая в интересах азиатских партнеров, отличается высокой надежностью и стойкостью в условиях эксплуатации в тропическом климате, чем и заслужила свою достойную репутацию", - отметил глава ФСВТС.

По его словам, все это позволяет России "с уверенностью смотреть в будущее военно-технического сотрудничества с партнерами".

Шугаев уточнил, что степень загруженности производственных линий предприятий ОПК увеличена из-за проведения спецоперации. "При этом в некоторых случаях сроки поставки продукции военного назначения инозаказчику могут быть скорректированы с учетом приоритетности исполнения государственного оборонного заказа", - заявил Шугаев.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней будут представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.