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ТАСС

Дуда: Россия может победить на Украине, если Запад срочно не отправит вооружение Киеву

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: EPA-EFE/ MYKOLA TYS

Говоря о позиции представителей Республиканской партии США, которые выступили в поддержку того, чтобы Украина отказалась от части территорий для завершения военных действий, президент Польши отметил, что такие решения могут принимать только украинцы

ВАРШАВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия может одержать победу в конфликте на Украине, если Киев в срочном порядке не получит поддержку. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro, опубликованном на официальном сайте польского лидера.

Отвечая на вопрос о том, могут ли россияне выйти из конфликта победителями, Дуда выразил мнение, что это возможно. "Да, могут, если Украина очень срочно не получит помощь", - сказал он. "Если мы не отправим Украине вооружение в ближайшие недели, Путин может выиграть", - добавил польский лидер.

Касаясь позиции представителей Республиканской партии США, которые выступили в поддержку того, чтобы Украина отказалась от части территорий для завершения военных действий, Дуда сказал, что такие решения могут принимать только украинцы. "Нормально, что ведется дискуссия. США остаются демократической страной вместе с разными голосами, которые там звучат. Это их право", - добавил он, выразив убеждение, что "правящие в Вашингтоне честные люди примут ответственные решения". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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