В Мариуполе заявили о наличии ресурсов для создания пункта базирования Черноморского флота

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что ведомство планирует развернуть в полноценно функционирующих портах Бердянска и Мариуполя пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные подразделения Военно-морского флота России

ДОНЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Мариуполь располагает всеми необходимыми ресурсами для создания пункта базирования Черноморского флота. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил мэр города Олег Моргун.

"Планируется <...>, желание есть. Да, [для создания пункта базирования все есть], будут люди заниматься", - сказал мэр, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможном создании пункта базирования.

В конце декабря 2022 министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует развернуть в полноценно функционирующих портах Бердянска и Мариуполя пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные подразделения Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Шойгу также указал на то, что Азовское море вновь стало внутренним морем России, "как это было на протяжении трехсот лет истории нашей страны".