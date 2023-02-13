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ТАСС

В Мариуполе заявили о наличии ресурсов для создания пункта базирования Черноморского флота

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Вид на комбинат "Азовсталь" из акватории мариупольского порта
Вид на комбинат "Азовсталь" из акватории мариупольского порта.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что ведомство планирует развернуть в полноценно функционирующих портах Бердянска и Мариуполя пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные подразделения Военно-морского флота России

ДОНЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Мариуполь располагает всеми необходимыми ресурсами для создания пункта базирования Черноморского флота. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил мэр города Олег Моргун.

"Планируется <...>, желание есть. Да, [для создания пункта базирования все есть], будут люди заниматься", - сказал мэр, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможном создании пункта базирования.

В конце декабря 2022 министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует развернуть в полноценно функционирующих портах Бердянска и Мариуполя пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные подразделения Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Шойгу также указал на то, что Азовское море вновь стало внутренним морем России, "как это было на протяжении трехсот лет истории нашей страны". 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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ЧФ
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