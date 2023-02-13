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Военное обозрение

СМИ Украины: Россия имитирует взлёты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» с белорусских аэродромов

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Источник изображения: topwar.ru

Россия якобы имитирует взлеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на борту с белорусских аэродромов. За них предположительно пытаются выдать другие самолеты, неспособные нести на борту такое вооружение.

Об этом сообщают СМИ Украины, ссылаясь на данные оппозиционной белорусской структуры «Беларускі Гаюн», специализирующейся на мониторинге любой военной активности на территории Белоруссии.

По мнению журналистов украинского издания, действия российских военных рассчитаны на то, что на них обратит внимание ПВО ВС Украины. По их мнению, взлет «фальшивых» МиГ-31К должен был вызвать срабатывание систем противовоздушной обороны киевских силовиков, что и произошло.

Наблюдатели мониторинговой группы зафиксировали два вылета российской авиации с аэродрома Мачулищи. Поначалу их приняли за МиГ-31К и самолеты ДРЛО А-50, так как звук похож, а рассмотреть было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. Затем наблюдатели посчитали, что это были истребители других типов, которые прибыли на аэродром накануне из Барановичей.

Группа «Беларускі Гаюн» ведет наблюдение за перемещением российской и белорусской военной техники, сообщая о них через свой Telegram-канал, чуть меньше года. Это означает, что она начала этим заниматься примерно в то же время, когда на Украине начала спецоперация ВС России. Ее представители утверждают, что они постоянно совершенствуют методы проверки полученной информации.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
А-50 ДЛРО
Кинжал БР
МиГ-31
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