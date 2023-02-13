Британский депутат считает, что в случае войны ВС королевства продержатся всего пять дней

Председатель комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил о серьезной нехватке ракет класса "земля - воздух" и противотанковых ракет, которые Лондон в большом количестве отправлял Киеву

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Британские вооруженные силы смогут "продержаться всего пять дней" в случае участия в войне. С таким заявлением в интервью газете Financial Times выступил в пятницу председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд.

Он заявил, что армия, например, ощущает серьезную нехватку ракет класса "земля - воздух" и противотанковых ракет, которые Великобритания в большом количестве отправляла на Украину. В прошлом году Лондон направил военной помощи Киеву на £2,3 млрд ($2,8 млрд) и зарезервировал £560 млн ($674 млн) на то, чтобы Минобороны королевства восстановило запасы. "Я очень обеспокоен сообщениями со стороны Министерства финансов, которое указывает на то, что мы должны готовиться к дальнейшим сокращениям [расходов] в реальном выражении, потому что инфляция растет", - сказал депутат.

В начале недели телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщил, что министр финансов Великобритании Джереми Хант не считает возможным увеличить реальные военные расходы при нынешних темпах инфляции. По итогам прошлого года рост цен составил рекордные за почти 40 лет 10,5%.

По их информации, Хант согласен с утверждениями британских военачальников о растущих внешних угрозах в свете конфликта на Украине, но не видит возможности выделить дополнительные средства на модернизацию королевских ВС из-за инфляции. Согласно источникам Sky News, военное командование Великобритании настаивает на увеличении военного бюджета страны, составляющего сейчас £48,6 млрд ($58,5 млрд) в год, по меньшей мере на £3 млрд ($3,6 млрд) в год.

Financial Times сообщает о том, что оборонное ведомство рассматривает несколько радикальных мер по сокращению расходов. Со ссылкой на осведомленный источник издание пишет о том, что они включают в себя консервацию новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales, сокращение полетов королевских ВВС и, возможно, уменьшение количества операций войск специального назначения.

В Минобороны отказались комментировать эти сообщения, заметив, что "перед публикацией бюджета [в марте] всегда циркулируют спекулятивные слухи".