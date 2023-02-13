Британское Минобороны запускает программу модернизации танков Challenger 2 до уровня Challenger 3

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Великобритания запускает программу обновления танкового парка Сухопутных сил ВС Соединенного королевства. Как сообщает британское Министерство обороны, окончательный вариант основного боевого танка Challenger 3 согласован.

Германско-британский консорциум Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) начинает производство первых прототипов нового танка Challenger 3, который, по сути, является глубокой модернизацией стоящего в настоящее время на вооружении британской армии ОБТ Challenger 2.

На данный момент неизвестно, какой вариант модернизации выбрали британские военные. Осенью 2018 года BAE Systems представила версию танка, получившую название Black Night ("Темная ночь"). Это был все тот же Challenger 2 с незначительными переделками, основной упор был сделан на замену части оборудования, прежде всего системы управления огнем и средств связи. Корпус и башня оставались прежними, не затрагивалась и силовая установка. Комплекс вооружений сохранялся прежний.

В отличие от BAE Systems, в Rheinmetall пошли по другому пути: в немецком проекте предлагается использовать совершенно новую башню с современным оснащением. В ней помещаются новые приборы управления огнем и иное вооружение. Немецкий проект предусматривает отказ от штатной нарезной пушки L30A1 в пользу более привычного для современных танков гладкоствольного орудия калибра 120-мм. Возможна замена двигателя на более мощный.

Соглашение на модернизацию было подписано еще в 2021 году. Всего через обновление пройдут 148 Challenger 2. стоящих на вооружении с 1998 года. Это будут первые полностью оцифрованные танки в армии Великобритании.

Модернизация боевых машин будет производиться на заводе компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), расположенном в Телфорде, графство Шропшир.

Контракт создаст 200 новых рабочих мест на основном производстве и еще 450 на британских предприятиях-поставщиках. Стоимость соглашения – 800 миллионов фунтов стерлингов, или более 1,1 миллиарда долларов. Британская армия рассчитывает получить первые танки Challenger 3 в 2027 году, а все остальные – к 2030 году.