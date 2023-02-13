Украина может получить новые танки Rheinmetall Panther

Германская газета "Handelsblatt" сообщила, что председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер (Armin Papperger) заявил о ведении переговоров с Киевом относительно возможности поставки Украине новых танков Panther KF51. Таким образом, Украина может стать стартовым заказчиком этого танка, впервые представленного группой Rheinmetall в 2022 году и оснащенного перспективной 130-мм пушкой.

Изображение танка Rheinmetall KF51 Panther (с) Rheinmetall

Согласно заявлениям Армина Паппергера, Украина проявляет интерес к закупке не только танков Panther KF51, но и боевых машин пехоты семейства Lynx KF41. В случае заключения контракта на танки Panther KF51, их поставка Украине может быть быть начата в течении 15-18 месяцев, с производственной линии в Германии или Венгрии [в последнем случае, видимо, речь идет о строящемся сейчас Rheinmetall совместном предприятии в Венгрии в городе Залаэгерсег, на котором изначально планируется организовать производство БМП Lynx. - bmpd]. Также Rheinmetall рассматривает вопрос о возможности организации сборки танков Panther на Украине.

Со стороны bmpd укажем, что, видимо, возможная поставка танков Panther Украине прорабатывается с расчетом на полное финансирование со стороны правительства Германии, как это уже было сделано в отношении уже подписанных компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контрактов на поставку Украине 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и RCH-155 нового производства. Для германского правительства в принципе такая форма военной помощи является весьма выгодной, обеспечивая фактически субсидирование запуска в серийное производство новых образцов вооружения германскими производителями, что в последующем создает перспективы для их дальнеших экспортных поставок другим странам уже на коммерческой основе, или закупки Бундесвером.

Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther (с) DPA