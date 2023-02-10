Глава Минобороны Украины Резников анонсировал поступление на вооружение ВСУ 155-мм украинской САУ «Богдана»

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Артиллерийские подразделения ВСУ в скором времени получат на вооружение украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". С таким обещанием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам министра, поставки 155-мм САУ "Богдана" ожидаются в "ближайшие месяцы", контракты на производство этой гаубицы заключены и производители клянутся не затягивать с отправкой их в войска. Серийное производство украинской САУ якобы было профинансировано еще в прошлом году.

У нас очень важна украинская "Богдана". Я уже заключил первые контракты и они уже обещают первые поставки делать в ближайшие месяцы

- заявил Резников.

Стоит отметить, что глава украинского Минобороны уже второй месяц рассказывает о "скорых" поставках "Богданы" в войска, но не приводит никакой конкретики, отделываясь общими фразами. Все сводится к тому, что в прошлом году Минобороны Украины якобы оплатило серийное производство данных гаубиц, а в этом году где-то кто-то начал их собирать. В общем, через какое-то время ВСУ получит неназванное количество САУ "Богдана".

В качестве доказательства скорого получения "Богданы" Резников демонстрирует фото, где он сидит в кабине какого-то грузовика. При этом он утверждает, что это и есть украинская артиллерийская установка. Видимо, ничего, кроме кабины, в кадр не поместилось.

Нам сегодняшний день у Украины имеется одна установка "Богдана", которую и таскают по всем парадам и выставкам. После начала СВО гаубицу несколько раз вытягивали к линии фронта для тестирования, также она вела обстрел острова Змеиный. Испытания САУ должны были завершиться в конце прошлого года.