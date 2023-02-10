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Военное обозрение

В Пентагоне рассказали о реализации проекта «Конвергенция» по тактике использования и контроля войск на поле боя

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Источник изображения: topwar.ru

Американская армия намерена провести следующий раунд экспериментальной кампании, известной как проект «Конвергенция», весной 2024 года. Об этом сообщил в одном из своих последних интервью прессе заместитель руководителя проекта.

По стандартному графику, это событие должно было состояться осенью текущего года. Однако сроки решили сдвинуть. Ожидается, что версия 2024 года будет расширена за счет включения объединенных сил партнеров по коалиции.

Проект Convergence стартовал в 2020 году на испытательном полигоне Юма, штат Аризона, как способ для армии оценить ход своих усилий по общей модернизации войск и тактике их использования и контроля на поле боя. В следующем 2021 году мероприятие стало совместным, поскольку службы попытались соединить датчики и бойцов для совместной возможности обнаружения, отслеживания и устранения угроз на этом самом поле боя.

Последняя на данный момент, как выражаются в Пентагоне, итерация, проведенная осенью 2022 года, расширила масштабы экспериментов и добавила к проекту армии Британии и Австралии, чтобы улучшить обмен данными. Британские и австралийские солдаты были введены в единую армейскую систему, которая позволяет командованию отслеживать весь массив перемещений в рамках определённой операции.

По словам генерал-лейтенанта Скотта Маккина, который также является директором армейского Центра перспективных концепций, на этот раз партнеры по коалиции планируют участвовать со своими собственными объединенными силами в дополнение.

В интервью от 3 февраля он сказал, что служба продлевает время до завершающей работы над проектом, чтобы дать совместным силам время для проверки наблюдений, которые имели место в конце октября и начале ноября, и подготовиться к более сложной интеграции между войсками США и участвующими международными партнерами.

По словам Маккина, даже если технология, добившаяся успеха в рамках проекта «Конвергенция», не оправдает себя на учениях, военные могут снова использовать ее в экспериментах. Ожидается, что следующий проект «Конвергенция» будет сосредоточен на экспериментах на стратегическом уровне, помимо тактического уровня, о котором говорилось ранее, и будет включать в себя борьбу с более сложными угрозами.

Представитель Пентагона подчеркнул, что проект «Конвергенция» больше не является просто армейским мероприятием, даже несмотря на то, что им руководят вооружённые силы. Усилия, по его словам, становятся все более совместными с другими службами.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Проекты
2020-й год
Военные учения
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