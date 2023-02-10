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РИА Новости

На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"

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Боевой корабль ВМФ России
Боевой корабль ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Экипаж корвета ТОФ на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ.

Корвет в среду вышел из главной базы флота в морской полигон, где моряки отработали действия по тревоге на боевых постах во время прохождения узкости, провели тренировку по связи и учения по борьбе за живучесть.

"После прибытия в район выполнения элементов курсовой задачи военнослужащими радиотехнической боевой части был обнаружен корабль условного противника. Боевые расчёты корвета привели вооружение в готовность к применению в соответствии с обстановкой", - говорится в сообщении.

Корабль "противника" атаковал корвет зенитными ракетами, их уничтожили артиллерийские установки АК-630М.

После прямых попаданий артиллерийских снарядов АУ АК-190 "вражеский" корабль был уничтожен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
ТОФ
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