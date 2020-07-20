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Известия.ru

Охотник к переменам: в строй вернут «Адмирала Левченко»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Начался ремонт одного из основных противолодочных кораблей Северного флота

Министерство обороны согласовало перечень работ по ремонту большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155. Планируется, что он выйдет в море в 2021 году. Модернизация позволит надолго продлить срок службы одного из крупнейших и наиболее активных боевых кораблей Северного флота. На «Адмирале Левченко» заменят бортовую электронику и оборудование, а также маршевые двигатели. Эксперты считают, что восстановление боеготовности БПК повысит возможности ВМФ в борьбе с подводными лодками.

Большой ремонт

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» должен выйти на испытания после восстановительного ремонта до конца следующего года, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Кроме газотурбинных маршевых двигателей, на нем заменят охладительные установки и запорную арматуру. Частично будут модернизированы бортовая электроника и противопожарное оборудование. Последний раз БПК выходил в море в 2018-м.

Боевые корабли этого проекта составляют основу противолодочных сил ВМФ России, в связи с чем их планируют поддерживать в строю. На Тихом океане уже приступил к испытаниям первый усовершенствованный до проекта 1155М БПК «Маршал Шапошников», получивший мощный ударный потенциал. В отличие от него, «Адмирал Левченко» пока сохранит свою специализацию — борьба с субмаринами.

Отремонтированные БПК проекта 1155, хоть и находятся в строю не меньше 30–35 лет, прослужат еще по крайней мере пять–семь, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» и БПК «Адмирал Левченко» во время церемонии встречи отряда боевых кораблей Северного флота

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Сейчас нашему флоту не хватает больших кораблей, — рассказал он «Известиям». — БПК проекта 1155 обладают хорошими ходовыми качествами, что позволяет им подолгу находиться вдали от родных берегов. Свой потенциал они не исчерпали. БПК «Вице-адмирал Кулаков» этого же проекта на днях прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, хотя бороздил Средиземное море под моим командованием еще в 1985 году. На этих кораблях стоит хорошее и безотказное противолодочное оружие — торпеды и глубинные бомбы. При модернизации БПК получат ударные ракеты, которые могут поражать как надводные, так и наземные цели. Такой набор вооружения позволит им уверенно чувствовать себя в открытом море.

Усовершенствованные БПК очень нужны флоту в данный момент, отметил эксперт. За последние 30 лет построили и передали ВМФ не так много крупных кораблей. Сейчас, например, в серию запускают фрегаты проекта 22350. Но пока они не встали в строй, противолодочники проекта 1155 смогут их достойно заменить, уверен Валентин Селиванов.

Противолодочное семейство

Всего по проекту 1155 «Удалой» в СССР с 1977 по 1991 год построили 12 БПК. Еще один, «Адмирал Чабаненко», введен в строй в усовершенствованном варианте с обозначением 1155.1. Он единственный в семействе получил на вооружение противокорабельные ракеты — сверхзвуковые «Москиты».

Эти корабли предназначались для охоты за атомными подводными лодками (АПЛ) противника, как в составе групп кораблей, так и в одиночку. Их отличала большая мореходность и автономность. Но при этом они не обладали мощным ударным потенциалом и серьезными средствами ПВО.

Главный упор был сделан на вооружение для борьбы с АПЛ. На каждом корабле стояли восемь противолодочных ракетоторпед комплекса «Раструб-2» с дальностью стрельбы до 90 км. Для поражения субмарин могли применяться также два четырехтрубных торпедных аппарата калибром 533 миллиметров и реактивные бомбометные установки. В ангарах на борту базировались два вертолета Ка-27ПЛ.

БПК «Адмирал Чабаненко» во время заправки топлива на учениях Северного флота в Атлантике, 2008 год

Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Серьга

Для обнаружения подлодок на проекте 1155 установлена мощная подкильная гидроакустическая станция кругового обзора «Полином». Такие же есть только на самых больших кораблях флота — авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и тяжелых атомных «Орланах».

Воздушную оборону БПК обеспечивают две ЗРК «Кинжал» с дальностью до 12 км и четыре шестиствольных скорострельных артустановки АК-630.

На сегодня в строю остались восемь кораблей этого проекта. Они являются одними из крупнейших боевых единиц отечественного флота и по своему водоизмещению заметно уступают только крейсерам, превосходя американские и российские фрегаты.

Проект-хамелеон

Корабли проекта 1155 могут превратиться в грозную многоцелевую боевую единицу. Это продемонстрировала глубокая модернизация на Тихоокеанском флоте БПК «Адмирал Шапошников» до уровня проекта 1155М.

Усовершенствованный корабль получил универсальный стрельбовый комплекс (УКСК) с 16 вертикальными пусковыми установками для противолодочных и крылатых ракет «Калибр-НК». Его также оснастили восемью контейнерами с противокорабельными X-35. Была заменена 100-миллиметровая артиллерийская установка главного калибра и проведены другие улучшения. Как ранее сообщали «Известия», в боекомплект БПК войдут также новейшие гиперзвуковые «Цирконы».

Модернизированный БПК «Маршал Шапошников» во время проведения этапа заводских ходовых испытаний в Японском море

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Теперь «Адмирал Шапошников» способен уничтожать не только подводные лодки, но и надводные корабли, а также наносить высокоточные удары по сухопутным целям. Это позволило переквалифицировать его из БПК во фрегат.

В перспективе рассматривается оснащение БПК проекта 1155 современными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М». Они должны значительно улучшить его возможности по самозащите от противокорабельных ракет и других угроз с воздуха.

В дальнейшем планируется глубоко модернизировать и три других корабля этого проекта на Тихоокеанском флоте. Об аналогичной программе для трех БПК Северного флота пока не сообщалось.


Антон Лавров, Алексей Рамм

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