Войти
Военное обозрение

«Сплошная линия укреплений от Днепровского лимана до Белоруссии»: в греческой прессе показали карту российских фортификаций

170
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели внимательно отслеживают военную ситуацию на украинском фронте, пользуясь в частности спутниковыми снимками для анализа ведущихся ВС РФ фортификационных работ.

Русские построили наиболее протяжённую после Второй мировой войны оборонительную линию

- отмечается в издании DefenceNet.

Как указывается, «сплошная защитная полоса начинается от Днепровского лимана и заканчивается в Белоруссии» и предназначена для сдерживания наступления сотен танков и бронемашин, которые будут прикрываться массированным артиллерийским огнём из сотен орудий противника. Со слов автора, фортификации многими рассматривались как «стратегический анахронизм», однако укрепрайоны ВСУ стали значительным препятствием для продвижения российских войск [возможно из-за того, что они расположены главным образом в городах и прочих населённых пунктах в отличие от полевых сооружений ВС РФ – ВО].

Фортификационные работы идут быстрыми темпами. Два месяца назад на спутниковых снимках можно было рассмотреть российские укрепления только на Луганском участке и в северной части Донецкого фронта.

Однако сейчас [данные на 31 января] укрепления и траншеи охватили всю территорию, примыкающую к ТВД. Русские собираются встретить массированное наступление западных танков Leopard-1/2, M1A2 и Challenger-2 вместе с сотнями бронемашин

- поясняется в греческой прессе, показывая соответствующую карту.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, для прорыва российской обороны ВСУ потребуется создать кратное численное превосходство. Но в целях купирования массированных атак в оперативном резерве ВС РФ находятся 150 тыс. бойцов из недавнего мобпризыва, которые были оставлены для «тяжёлых времён». Вражеской бронетехники придётся преодолевать жёсткое противодействие со стороны противотанковых средств: заявляется, что на первой линии российской укреплённой полосы размещено 800 ПТРК с 4 тыс. ракет; осуществляется насыщение ПТРК второго эшелона за счёт массового выпуска комплексов «Корнет» и «Метис».

Русские намерены измотать в боях и уничтожить украинские силы, когда их бросят на приступ укреплений [не позднее начала апреля]. После этого они рассчитывают начать уже своё наступление

- делается вывод в DefenceNet.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Challenger 2
Leopard-1
M1 Abrams
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.01.2023
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
11.05.2017
Агрессии не будет – НАТО может спать спокойно
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине