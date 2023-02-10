«Сплошная линия укреплений от Днепровского лимана до Белоруссии»: в греческой прессе показали карту российских фортификаций

Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели внимательно отслеживают военную ситуацию на украинском фронте, пользуясь в частности спутниковыми снимками для анализа ведущихся ВС РФ фортификационных работ.

Русские построили наиболее протяжённую после Второй мировой войны оборонительную линию

- отмечается в издании DefenceNet.

Как указывается, «сплошная защитная полоса начинается от Днепровского лимана и заканчивается в Белоруссии» и предназначена для сдерживания наступления сотен танков и бронемашин, которые будут прикрываться массированным артиллерийским огнём из сотен орудий противника. Со слов автора, фортификации многими рассматривались как «стратегический анахронизм», однако укрепрайоны ВСУ стали значительным препятствием для продвижения российских войск [возможно из-за того, что они расположены главным образом в городах и прочих населённых пунктах в отличие от полевых сооружений ВС РФ – ВО].

Фортификационные работы идут быстрыми темпами. Два месяца назад на спутниковых снимках можно было рассмотреть российские укрепления только на Луганском участке и в северной части Донецкого фронта.

Однако сейчас [данные на 31 января] укрепления и траншеи охватили всю территорию, примыкающую к ТВД. Русские собираются встретить массированное наступление западных танков Leopard-1/2, M1A2 и Challenger-2 вместе с сотнями бронемашин

- поясняется в греческой прессе, показывая соответствующую карту.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, для прорыва российской обороны ВСУ потребуется создать кратное численное превосходство. Но в целях купирования массированных атак в оперативном резерве ВС РФ находятся 150 тыс. бойцов из недавнего мобпризыва, которые были оставлены для «тяжёлых времён». Вражеской бронетехники придётся преодолевать жёсткое противодействие со стороны противотанковых средств: заявляется, что на первой линии российской укреплённой полосы размещено 800 ПТРК с 4 тыс. ракет; осуществляется насыщение ПТРК второго эшелона за счёт массового выпуска комплексов «Корнет» и «Метис».

Русские намерены измотать в боях и уничтожить украинские силы, когда их бросят на приступ укреплений [не позднее начала апреля]. После этого они рассчитывают начать уже своё наступление

- делается вывод в DefenceNet.