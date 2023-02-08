Войти
Военное обозрение

В Белом доме подтвердили планы по поставкам вооружений Украине «на долгосрочную перспективу»

145
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не намерены прекращать поставки вооружений на Украину, военная помощь будет только наращиваться. В Вашингтоне планируют сделать из этого государства передовой форпост борьбы с Россией, украинская армия должна "сдерживать российскую агрессию". Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан выступил на очередной пресс-конференции в Белом доме, подтвердив, что поставки вооружений на Украину не прекратятся. По его словам, выбор отправляемого в настоящее время оружия и техники зависит не только от текущей ситуации на фронте, хотя это является основным фактором, но и от планов на будущее. Правительство США работает на долгосрочную перспективу, чтобы превратить ВСУ в современную армию, способную противостоять российской.

Мы думаем не только о сегодняшней битве, но и о будущем потенциале Украины, чтобы она могла защищать себя и сдерживать российскую агрессию в перспективе

- заявил он.

Представитель администрации Байдена подтвердил, что США рассматривают поставку украинской армии сложных систем вооружения, включая истребители, но в перспективе. На данный момент этот вопрос остро не стоит. В то же время Салливан не стал отвечать на вопрос, когда ждать появления в небе над Украиной американских самолетов, сославшись на слова Байдена, что поставки истребителей не будет.

Между тем в Киеве так не считают и во всю готовятся к новому "Рамштайну", который уже называют "авиационным". В планах Зеленского получить не менее 180 истребителей западного производства и сразу же "закрыть" небо для российских истребителей и ракет. Первые украинские пилоты, "одержавшие тысячи побед в воздушных боях", уже готовы пересесть на F-16, пройдя краткосрочные курсы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
19.09.2022
В России оценили перспективы F-16 и F-15 на Украине
14.06.2022
Военная торговля из варяг в турки
07.04.2021
Факти (Болгария): НАТО готовится воевать с Россией за Крым
12.11.2018
Ядерный привет
09.10.2015
Украина получит от Запада военные технологии
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
19.08.2009
МАКСимальные риски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит