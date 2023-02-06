Захарова назвала "еще одним признанием" слова Беннета о роли Запада в диалоге РФ и Украины

По словам бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, переговоры между Россией и Украиной в начале СВО прервали страны Запада

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "еще одним признанием" слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что переговоры между РФ и Украиной в начале специальной военной операции прервали страны Запада.

Захарова напомнила, что Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, заявил: "Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. <...> Они прервали переговоры". Как отметила Захарова, бывший премьер также утверждает, что Запад в какой-то момент принял решение "громить [президента РФ Владимира] Путина, а не договариваться". "Еще одно признание", - написала она в воскресенье в своем Telegram-канале.

Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, в своем первом со времен ухода с поста интервью с журналистом Ханохом Даумом поделился воспоминаниями о контактах с обеими сторонами. Среди прочего Беннет выступил с утверждением, что президент РФ Владимир Путин заверил его в начале спецоперации на Украине, что лидеру страны Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. По словам Беннета, он по телефону сообщил об этом украинскому президенту, после чего тот "вернулся в свой офис и записал видео из своего кабинета", в котором заявил, что ничего не боится. При этом, как рассказал израильский экс-премьер, на разговор с Путиным на эту тему его подтолкнул сам Зеленский, который тогда очень боялся за свою жизнь.

О попытках сорвать шедшие в Стамбуле и успешно продвигавшиеся переговоры еще во время их проведения в апреле 2022 года говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В октябре глава МИД РФ подчеркивал, что переговоры были сорваны "по прямому приказу США и Лондона", которые "полностью контролируют режим Зеленского". Член делегации на переговорах с Киевом, глава комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий также указывал, что "на срыв переговоров и процесса достижения соглашения Зеленский явно получил вводные от вашингтонских хозяев".

В феврале 2023 года Лавров заявил, что на данном этапе РФ действует так же, как обещал Запад, - "должна быть победа на поле боя". "Это их формула, это они отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса, причем в тот самый момент, когда в конце марта была возможность закончить это политическим путем", - резюмировал глава МИД РФ.