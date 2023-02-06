Войти
ТАСС

Захарова назвала "еще одним признанием" слова Беннета о роли Запада в диалоге РФ и Украины

547
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, переговоры между Россией и Украиной в начале СВО прервали страны Запада

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "еще одним признанием" слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что переговоры между РФ и Украиной в начале специальной военной операции прервали страны Запада.

Захарова напомнила, что Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, заявил: "Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. <...> Они прервали переговоры". Как отметила Захарова, бывший премьер также утверждает, что Запад в какой-то момент принял решение "громить [президента РФ Владимира] Путина, а не договариваться". "Еще одно признание", - написала она в воскресенье в своем Telegram-канале.

Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, в своем первом со времен ухода с поста интервью с журналистом Ханохом Даумом поделился воспоминаниями о контактах с обеими сторонами. Среди прочего Беннет выступил с утверждением, что президент РФ Владимир Путин заверил его в начале спецоперации на Украине, что лидеру страны Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. По словам Беннета, он по телефону сообщил об этом украинскому президенту, после чего тот "вернулся в свой офис и записал видео из своего кабинета", в котором заявил, что ничего не боится. При этом, как рассказал израильский экс-премьер, на разговор с Путиным на эту тему его подтолкнул сам Зеленский, который тогда очень боялся за свою жизнь.

О попытках сорвать шедшие в Стамбуле и успешно продвигавшиеся переговоры еще во время их проведения в апреле 2022 года говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В октябре глава МИД РФ подчеркивал, что переговоры были сорваны "по прямому приказу США и Лондона", которые "полностью контролируют режим Зеленского". Член делегации на переговорах с Киевом, глава комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий также указывал, что "на срыв переговоров и процесса достижения соглашения Зеленский явно получил вводные от вашингтонских хозяев".

В феврале 2023 года Лавров заявил, что на данном этапе РФ действует так же, как обещал Запад, - "должна быть победа на поле боя". "Это их формула, это они отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса, причем в тот самый момент, когда в конце марта была возможность закончить это политическим путем", - резюмировал глава МИД РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Похожие новости
17.08.2022
США признали, что система ПРО в Европе направлена против России
15.06.2022
Без Украины НАТО ждала бы смерть мозга
20.01.2021
Der Spiegel (Германия): «Трамп лишь разрушил то, что и так было не спасти»
18.02.2019
Пазл не складывается: в Мюнхене вновь констатировали угрозы миру
10.09.2018
Возможна ли новая Ялта
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России