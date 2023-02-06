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ТАСС

Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году

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Владимир Артяков
Владимир Артяков.
Источник изображения: Виктор Молодцов

По словам Владимира Артякова, в стране есть необходимые для такого перехода производство и люди

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Производство российских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) полностью перейдет на отечественные комплектующие не позднее чем через год. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"На сегодняшний день мы делаем полную сборку в том числе из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе - я думаю, максимум год - мы справимся и будем все делать у себя, в стране, для того, чтобы создавать такие аппараты", - заявил он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда". По его словам, для такого перехода есть и необходимое производство, и люди. 

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
БПЛА
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Нам сверху видно все
1 комментарий
№1
06.02.2023 10:47
Так что мешает на всех крупных авиационных заводах открыть филиалы МАИ?
Руководство заводов должно само определить какие кафедры и какие специалисты им нужны, а современные методы дистанционного обучения позволят студентам слушать лекции лучших преподавателей, участвовать в НИР, под своим паролем подключаться к единой учебной базе МАИ.

По другому никак не получится, а все эти стенания о нехватке специалистов были и 15 и10 и5 лет назад......
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