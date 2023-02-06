Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году

По словам Владимира Артякова, в стране есть необходимые для такого перехода производство и люди

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Производство российских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) полностью перейдет на отечественные комплектующие не позднее чем через год. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"На сегодняшний день мы делаем полную сборку в том числе из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе - я думаю, максимум год - мы справимся и будем все делать у себя, в стране, для того, чтобы создавать такие аппараты", - заявил он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда". По его словам, для такого перехода есть и необходимое производство, и люди.