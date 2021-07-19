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Независимое военное обозрение

Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать

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Фото пресс-службы МО РФ
Фото пресс-службы МО РФ.

Дистанционная война меняет людей на роботов

Танк нового поколения Т-14 «Армата» потерял экипаж. Замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что машина прошла испытания в полностью беспилотном варианте. Руководитель не сообщает, какие конкретно задачи решал бездушный танк, но сигнал послан. Россия – одна из первых стран, которые не только активно развивают, но и имеют конкретные результаты в области полностью роботизированной боевой техники.

В случае с Т-14 процесс обезличивания закономерен. «Армата» – первый в мире танк, в котором экипаж, боекомплект, двигатель и топливо разнесены по отдельным забронированным объемам. Внутри внешнего корпуса, словно это подводная лодка, размещаются еще три автономных, связь между которыми, уже как в авиации, идет по проводам. У авиаторов это называется Fly-by-wire, что означает: система заменяет обычное ручное управление полетом самолета на электронный интерфейс. При этом движения органов управления преобразуются в электронные сигналы, передаваемые по проводам, отсюда и термин «полет по проводам», а компьютеры определяют, как перемещать приводы.

В этом плане «Армата», наверное, один из самых электрифицированных танков современности. Башня машины с пушкой – необитаемая. Экипаж, находящийся в отдельной бронированной капсуле, может ей управлять только по компьютерным мониторам. Это подтверждает и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, в танке все максимально автоматизировано.

«К примеру, экипажу «Арматы» не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель. Электроника дальше все сделает сама – точно определит расстояние до цели и наведет на нее орудие. То есть в этой машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу. Повторюсь, оператору достаточно указать направление к цели, дальше все делается самостоятельно», – отмечает Сергей Чемезов.

Как именно это происходит, можно посмотреть в интернете. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») – единственный в мире серийный производитель танков – несколько лет назад показал видеоролик работы экипажа танка Т-90М. На кадрах машина несется по пересеченной местности на максимальной скорости, при этом командир совершенно спокойно, без тряски набирал на мониторе установки на поражение цели. Дальше выстрел. Нет сомнения, что цель была уничтожена. Все это говорит о серьезном прогрессе в области разработки боевых машин.

В свое время один из руководителей Минобороны жаловался, что Т-90 не далеко ушел от танка Победы Т-34. «В нем те же рычаги», – с горечью в голосе сообщал он. И пообещал закупать американские и немецкие боевые машины.

Сегодня это вспоминается как анекдот. Но если посмотреть на Т-14 «Армата», то понимаешь, что в каждой шутке есть ее доля. В одном из видео телеканала «Звезда» показаны органы управления машиной – игровой Gamepad, еще и с жидкокристаллическим дисплеем в середине. Такой вы каждый день можете подержать в руках, если играете в компьютерные игры. Но вот в танке это многофункциональное устройство, на котором отображается динамика его поведения и управления.

«Армата» – не первый робот в нашей армии. Уралвагонзавод говорит о начале серийных поставок в войска машин «Терминатор». Система носит название – БМПТ (боевая машина поддержки танков). Существует она на двух платформах – танков Т-72 и Т-90. Она способна эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения, а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы. За это отвечает боевой модуль. Это две спаренные 30-мм пушки и комплекс из четырех сверхзвуковых противотанковых ракет «Атака». Машина одинаково эффективна для работы в качестве поддержки бронетехники на поле боя, когда надо «снимать» расчеты гранатометчиков, и в городе, когда их же надо убирать с верхних этажей зданий и крыш. В отличие от танка угол подъема ствола БМПТ 45 градусов. Как и у «Арматы» боевым отделением БМПТ можно управлять дистанционно.

Еще один робот раскрыл свои карты – беспилотный летательный аппарат «Орион». Изделие частной компании АО «Кронштадт» – прямой конкурент турецких Bayraktar TB2 – первое в нашей армии, которое способно применять оружие. Военное ведомство тактично молчит о полученных возможностях. В календаре на этот год дрон засветился не только в «песчаном окрасе», но еще и с бомбами. Судя по фото, на «Орион» прикреплены несколько корректируемых авиабомб КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 кг, осколочно-фугасную боевую часть 7 кг, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

На форуме «Армия-2020» дрон был представлен с авиационной малогабаритной управляемой ракетой Х-50, управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-50 с боевой частью РСЗО «Град» и корректируемой малогабаритной авиационной бомбой КАБ-50 также с боевой частью РСЗО «Град». При этом КАБ-50 была представлена в трех вариантах с различными типами систем наведения: лазерной, телевизионной и тепловизорной.

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