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Гийом Биго: немецкие танки у Днепра убедят русских, что идёт бой с нацизмом

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Немецкий основной танк Леопард 2
Немецкий основной танк Леопард 2.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Allied Joint Force Command Brunssum

Valeurs actuelles: немецкие танки на Украине — это предательство образа мирной Европы

Согласие канцлера Шольца на отправку танков "Леопард" на Украину - это "исторически бестактное" решение, считает автор издания "Современные ценности" (Valeurs Actuelles). Автор-француз недоумевает, почему Макрон и Шольц не понимают истории "своей" Европы. И как они могли не воспользоваться шансами на мир.

После того, как им удалось отвоевать половину территории, завоеванной русскими с 24 февраля 2022, украинцы который месяц топчутся на месте в крови и холоде. Потери русских, несомненно, значительны, хотя называются разные цифры. Но украинские потери не меньше. Это гораздо более непоправимо для страны, в четыре раза менее населенной, чем ее противник. Если борьба зайдет в тупик, Украина рухнет. Время играет против Киева. Единственный шанс Зеленского — победить маневрами, которые русские не знают, как проводить: ударами сзади, в тыл, во фланг, с больших расстояний. Но для этого нужны танки, и они нужны сейчас. Но почему именно немецкие танки?

Танки Léopard на Украине только укрепят веру сторонников Путина в то, что они воюют за денацификацию Украины. Такие деятели, как адвокат Арно Кларсфельд, предупреждали Запад об исторической бестактности такого решения. В России прекрасно знают, что немецкие танки делали на Украине в период с 1941 по 1944 год. Так что американские стратеги должны быть двоечниками в историческом плане, чтобы подкрепить "наглядным пособием" пропаганду Путина насчет того, что он денацифицирует Украину.

Специалисты НАТО отвечают: плюньте на историю; Leopard — самый распространенный танк в Европе (3000 машин) и, следовательно, его можно поставить быстрее всего. Берлин сопротивлялся до конца, прежде чем разрешить поставку своих танков, и нежелание Германии легко понять. Во-первых, согласно доктрине этой страны, поставлять оружие можно только союзникам по НАТО, а Украина не в НАТО. Во-вторых, Германия долгие годы наживалась на российских энергоносителях, а после такого вернуться к "бизнесу как обычно" будет трудно.

Будет ли это означать окончательный разрыв между Россией и Германией? Прежде всего Германия знала, что, поставляя танки, она уже не сможет примириться с Россией, которая еще вчера поставляла ей дешевый газ. Именно поэтому американцы, вероятно, взорвав газопроводы (и таким образом блокировав Германию в энергетическом плане), избавили Берлин от искушения. США очень хотели, чтобы Берлин поставил танки Leopard-2, и они этого добились. Правда, Шольц сказал Байдену, что не поставит свои танки, пока Соединенные Штаты не согласятся поставить свои Abrams. В итоге Вашингтон отбоярился обещанием поставить небольшое количество, и канцлер уступил своему американскому покровителю.

У Европы была историческая возможность не ввязываться в конфликт. И Эммануэль Макрон мог ей воспользоваться. Достаточно было предложить Берлину занять независимую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Франция должна была сказать Германии: мы отказываемся ввязываться в войну, которую Россия и США ведут друг с другом на украинской территории. Но Европа, идущая на поводу Пентагона, хочет своей войны. И Макрон начинает действовать именно в этом духе.

А ведь все могло быть по-другому. Президент Франции начал с того, что занял разумную и независимую позицию в этом конфликте, осудив Россию, но не вступив в американскую игру.

Да. это ясно: Макрон, безусловно, находился под большим давлением. Но и де Голль был под давлением в 1966 году, когда выводил Францию из военной структуры НАТО. И Ширак был под давлением в 2003 году, когда отказался идти воевать в Ирак. Но, в отличие от них, Макрон оказался неспособен сказать "нет" и вызвать недовольство своих союзников и коллег, которые являются главами государств. Макрон умеет говорить "нет" только французам.

Чтобы лучше выглядеть в глазах Зеленского, Эммануэль Макрон первым поставил ударную бронетехнику, опередив англичан и американцев. Париж сейчас говорит о поставке танков Leclerc, хотя нам самим их не хватает для защиты собственной территории.

Автор: Гийом Биго (Guillaume Bigot)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Ирак
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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