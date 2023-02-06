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Названа цель отправки роботов «Маркер» в зону СВО

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Робототехническая платформа "Маркер"
Робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: © Фото : Фонд перспективных исследований

Робототехнические платформы «Маркер» отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) для проведения испытаний. Цель отправки роботов назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

По его словам, платформы «Маркер» отправили в зону СВО для проведения полевых испытаний в условиях реального боя. «Это в любом случае и испытание вооружений тоже. Так что, как говорится, будем посмотреть», — сказал он. Аналитик добавил, что в России давно разрабатывают и испытывают роботизированные комплексы, а роботы разминирования «Уран» достойно показывают себя на учениях.

Ранее бывший гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин показал прибытие четырех «Маркеров» в зону СВО. Роботы получат противотанковое вооружение.

В январе директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов сообщил, что роботы «Маркер» оснащены системой искусственного интеллекта и способны к самообучению.

В том же месяце Дмитрий Рогозин заявил, что робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать украинскую технику. Машина получила электронный каталог с образами целей. «Маркер» способен самостоятельно выбирать цель по приоритету.

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