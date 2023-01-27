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Рогозин рассказал о способности робота «Маркер» поражать танки Abrams и Leopard

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Робототехническая платформа "Маркер"
Робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: © Фото : Фонд перспективных исследований

Боевой вариант робота «Маркер» благодаря электронному каталогу образов сможет автоматически засекать и поражать украинскую технику. Об этом рассказал РИА Новости экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что речь идет в том числе о западных танках, включая американские Abrams и немецкие Leopard. «Боевой вариант робота "Маркер" имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном», — пояснил Рогозин. По его словам, робот также сможет самостоятельно выбирать цель по приоритету и поражать ее соответствующими огневыми средствами.

Рогозин уточнил, что в феврале на Донбасс будут поставлены четыре робота «Маркер» как в разведывательном, так и в ударном варианте.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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