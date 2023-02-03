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Рогозин показал прибытие смертоносных «Маркеров» в зону СВО

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Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин
Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В зону специальной военной операции (СВО) прибыли первые четыре робототехнические платформы «Маркер», ранее названные смертоносными. Соответствующее видео показал в Telegram бывший гендиректор «Роскосмоса», глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал он.

О том, что четыре «Маркера» прибудут в зону СВО, Рогозин сообщал в январе. Он утверждал, что робот будет способен поражать западные танки.

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