Лидер "Альтернативы для Германии" выступил за дипломатию и против поставок оружия Украине

Как заявил Тино Хрупалла, ФРГ не являемся стороной конфликта

ЗЕЛОВ /Германия/, 2 февраля. /ТАСС/. ФРГ не является стороной украинского конфликта и должна отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву. Об этом заявил в четверг журналистам сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, который принял участие в возложении венков к советскому мемориалу на Зееловских высотах на востоке ФРГ.

"Мы с самого начала подвергали это критике, - сказал он о поставках немецкого оружия Киеву. - Эта спираль должна быть сломана". "Это не наша война, мы не являемся ее стороной", - добавил политик.

"Нужна дипломатия, нужны переговоры, чтобы найти решение", - отметил Хрупалла.

ФРГ на прошлой неделе одобрила поставки 14 танков Leopard-2 Украине, а также решила выдать разрешения другим странам на реэкспорт таких танков.