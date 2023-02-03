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ТАСС

Лидер "Альтернативы для Германии" выступил за дипломатию и против поставок оружия Украине

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Тино Хрупалла
Тино Хрупалла.
Источник изображения: cdni.rt.com

Как заявил Тино Хрупалла, ФРГ не являемся стороной конфликта

ЗЕЛОВ /Германия/, 2 февраля. /ТАСС/. ФРГ не является стороной украинского конфликта и должна отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву. Об этом заявил в четверг журналистам сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, который принял участие в возложении венков к советскому мемориалу на Зееловских высотах на востоке ФРГ.

"Мы с самого начала подвергали это критике, - сказал он о поставках немецкого оружия Киеву. - Эта спираль должна быть сломана". "Это не наша война, мы не являемся ее стороной", - добавил политик.

"Нужна дипломатия, нужны переговоры, чтобы найти решение", - отметил Хрупалла.

ФРГ на прошлой неделе одобрила поставки 14 танков Leopard-2 Украине, а также решила выдать разрешения другим странам на реэкспорт таких танков. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
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