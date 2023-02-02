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Военное обозрение

Норвегия вслед за Швецией планирует поставить Киеву партию боевых машин пехоты CV9030N

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия вслед за Швецией может передать Украине боевые машины пехоты CV90, данный вопрос находится на рассмотрении правительства страны. Как заявили в Осло, Норвегия постоянно консультируется с Киевом по возможным поставкам вооружений.

Норвежское Минобороны намерено передать Украине большую партию военной помощи, которая может включать и боевые машины пехоты CV9030N (Strf 9030) из наличия норвежской армии. Пока речи о количестве БМП и сроках их поставки не идет, все на уровне консультаций. Сейчас норвежцы определяют, поможет ли их военная помощь Украине победить российскую армию.

Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия присылать Украине больше оружия (...) Мы имеем хороший диалог с Украиной и союзниками относительно потребностей. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно

- заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм.

На вооружении норвежской армии стоят 164 БМП CV9030N (Strf 9030), специально разработанных для Норвегии. Индекс 30 обозначает, что машина вооружена 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II вместо 40-мм стандартной 40-мм автоматической пушки Bofors L70. Кроме того, от шведской версии CV9040 норвежская отличается более мощным двигателем мощностью 605 л.с. и дополнительным люком командира десанта с правой стороны в кормовой части БМП.

Ранее Швеция объявила о поставке Украине 50 боевых машин пехоты CV90 в модификации CV9040. Шведская версия как раз с 40-мм пушкой L70 Boffors. Поставка должна пройти в ближайшее время, вместе с БМП шведы отправят Киеву 55-мм самоходные установки Archer и противотанковые комплексы NLAW.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Украина
Швеция
Проекты
CV-90
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