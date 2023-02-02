СМИ: позиция президента Бразилии по Украине и МЕРКОСУР стала "ударом" для канцлера ФРГ

Как отметила газета Junge Welt, Луис Инасиу Лула да Силва не позволяет оказывать на себя политическое влияние и склонять к антироссийской позиции, "инициирует переговорную инициативу"

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Подходы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы к украинскому кризису и нежелание бразильской стороны размораживать торговую сделку между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) на европейских условиях стали "ударом" для канцлера ФРГ Олафа Шольца, недавно посещавшего республику с визитом. Об этом в среду пишет германская газета Junge Welt.

Лула да Силва не позволяет оказывать на себя политическое влияние и склонять к антироссийской позиции, наоборот - "инициирует переговорную инициативу", отмечается в публикации. При этом он позиционирует Бразилию не только как посредника между Украиной и Россией, но и фактически между Россией и Западом, как "самостоятельный полюс силы". Еще одним "ударом для Берлина" является то, что он также хочет "привлечь Китай к посредническим усилиям и таким образом дать Пекину ключевую позицию в мировой политике".

В статье также упоминаются отказ президента Бразилии поставлять вооружения киевским властям и его желание пересмотреть условия торговой сделки между ЕС и МЕРКОСУР перед ее разморозкой. Времена, когда Запад мог не только "диктовать условия войны и мира", но и "в одностороннем порядке грабить" развивающиеся страны, "вероятно, прошли", пишет автор материала.

ЕС подписал торговое соглашение с крупнейшим в Южной Америке торгово-экономическим объединением, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, в 2019 году - после 20 лет переговоров. Однако увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза, поэтому сделка была заморожена. 17 января министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва заявила о намерении властей страны пересмотреть условия соглашения ЕС и МЕРКОСУР.