Матвиенко предложила до конца СВО наложить мораторий на закон о госзакупках

При этом, как подчеркнула спикер Совета Федерации, это предложение не отменяет контроля правоохранительных органов за госзакупками

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам обратиться в правительство с предложением наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции на Украине.

"Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - прим. ТАСС) и дать возможность быстро осваивать средства", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда в среду.

"Давайте поручим [вице-спикеру Совета Федерации] Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство [с предложением] на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов", - добавила она.

Спикер подчеркнула, что данное предложение не отменяет контроля правоохранительных органов за госзакупками. "Но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны", - сказала она.

Матвиенко поручила в течение недели подготовить соответствующее обращение в правительство. Председатель Совфеда уточнила, что также обсудит данный вопрос с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Полагаю, будет правильным наложить мораторий, развязать руки и дать возможность эффективного, а не в спешке, освоения выделяемых средств для развития страны и инвестиций в экономику", - заключила Матвиенко.