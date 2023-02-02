В ЛНР сообщили об успешном прохождении проверки на прочность танков Т-90М в республике

Они "очень хорошо" показывают себя в боях на территории региона, отметил военный эксперт из ЛНР Виталий Киселев

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" очень хорошо показывают себя в боях на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил в среду в эфире телеканала "Соловьев Live" военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

"На этом направлении (кременском - прим. ТАСС) сейчас наши танки [Т-90М] "Прорыв" проходят участок проверки на прочность. С успехом. Танки "Прорыв" сегодня выполняют очень важную задачу с учетом всех погодных условий - они видят противника издалека. Поэтому, как снайпер в солнечную погоду, наносят противнику ощутимый вред", - сказал Киселев.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что интенсивные боевые действия идут в районе Кременной, при этом инициатива на стороне российских сил, которые каждый день отбивают по несколько атак малых мобильных групп ВС Украины.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

Машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель (1 130 л. с.). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.