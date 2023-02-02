Войти
ТАСС

В ЛНР сообщили об успешном прохождении проверки на прочность танков Т-90М в республике

484
0
+1
Танк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Они "очень хорошо" показывают себя в боях на территории региона, отметил военный эксперт из ЛНР Виталий Киселев

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" очень хорошо показывают себя в боях на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил в среду в эфире телеканала "Соловьев Live" военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

"На этом направлении (кременском - прим. ТАСС) сейчас наши танки [Т-90М] "Прорыв" проходят участок проверки на прочность. С успехом. Танки "Прорыв" сегодня выполняют очень важную задачу с учетом всех погодных условий - они видят противника издалека. Поэтому, как снайпер в солнечную погоду, наносят противнику ощутимый вред", - сказал Киселев.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что интенсивные боевые действия идут в районе Кременной, при этом инициатива на стороне российских сил, которые каждый день отбивают по несколько атак малых мобильных групп ВС Украины.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

Машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель (1 130 л. с.). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
25.07.2022
«Ростех» показал участвующую в спецоперации наземную технику
28.06.2021
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
18.06.2021
На Украине показали «уничтожающий» российскую технику беспилотник-невидимку
27.06.2018
Хотели как лучше: почему провалилась "леопардизация" и "арджунизация" Т-72
01.08.2011
Рынок танков падает
30.05.2011
Русские крылья над Перуанскими Андами
03.05.2011
Россия сохранит первое место на мировом рынке танков, считает эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:21
  • 43491
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников