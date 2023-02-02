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ТАСС

WP: в Пентагоне с недоверием восприняли слова Байдена, что США не поставят Украине F-16

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Американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16.
Источник изображения: © flickr.com / US Air Force

Один из представителей ведомства предположил, что существует вероятность сценария, похожего на тот, что был с поставками танков Abrams

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Некоторые должностные лица Пентагона со скептицизмом отнеслись к словам президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16. Об этом пишет во вторник со ссылкой на источники газета The Washington Post.

"Резкий отказ президента Байдена выполнить запрос Украины на [поставку] F-16 был встречен со скептицизмом в Пентагоне, где некоторые официальные лица, ссылаясь на [свойственную] администрации [США] манеру менять [свою позицию на противоположную] после первоначального отказа в ответ на другие просьбы Киева, предвидят потенциальное одобрение [передачи F-16] или вариант, при котором американские союзники предоставят [Киеву] самолеты с разрешения администрации (страны, закупившие у США F-16, должны получать от Вашингтона специальное разрешения для их реэкспорта - прим. ТАСС)", - пишет издание.

Один из представителей американского оборонного ведомства заявил, что, хотя планы Пентагона относительно F-16 вряд ли изменятся в ближайшее время, существует вероятность сценария, похожего на тот, что был с поставками Киеву танков Abrams. Изначально представители вашингтонской администрации называли нецелесообразной передачу этих танков Украине в связи с тем, что ВСУ будет сложно их обслуживать. Однако на прошлой неделе Вашингтон объявил о намерении поставить Киеву 31 такой танк.

В свою очередь другой источник The Washington Post признал, что в Пентагоне растет разочарование среди тех, кто хочет сделать больше для оказания помощи Украине, но их стремления блокируются сторонниками более осторожного подхода в этом вопросе. По словам этого представителя американского военного ведомства, министр обороны США Ллойд Остин не хотел одобрять отправку Киеву танков Abrams, а также систем противоракетной обороны Patriot, однако президент страны в конечном итоге решил предоставить их Киеву.

Байден 30 января заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич 31 января сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 ВВС Польши Украине не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подчеркнул, что королевство считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители. В последние дни канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. 

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Страны
Великобритания
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
M1 Abrams
Patriot ЗРК
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