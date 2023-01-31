Французский генерал призвал не поставлять танки Киеву, так как это ослабит армию Франции

По мнению Кристофа Гомара, это стало бы точкой невозврата в снижении боеспособности французской армии

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Отправка танков Leclerc стала бы точкой невозврата в снижении боеспособности французской армии. Такое мнение выразил генерал Кристоф Гомар, ранее возглавлявший французскую военную разведку, в интервью журналу Valeurs actuelles.

"Я против, - заявил генерал, комментируя просьбу Киева о предоставлении танков. - Отправив танки Leclerc на Украину, мы разоружили бы французскую армию". "Это привело бы нас к точке невозврата, - заметил он. - Где в этом случае остановиться, что еще отдать Украине?".

Гомар считает, что отправить Leclerc "невозможно хотя бы по одной причине - на вооружении французской армии всего 220 таких танков, которые с 2008 года уже не производятся". "Часть из них развернута в Румынии, другие модернизируются или находятся в ремонте. При этом не следует забывать, что танки нужны для обучения экипажей", - подчеркнул бывший глава военной разведки.

Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал сохранение боеспособности французской армии одним из условий поставки военной техники. Одновременно Гомар заявил, что "следует трезво оценивать реальный эффект" поставки западных танков Украине. "Если учесть заявления различных стран, речь идет в общей сложности о 130 танках, это недостаточное количество, чтобы претендовать на изменение соотношения сил", - сказал Гомар.

Бывший начальник военной разведки также выразил мнение, что страны НАТО находятся "в сложной ситуации". "Они должны продолжать помощь Украине, избегая прямой конфронтации с Россией", - считает генерал.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Кроме того, о планах предоставить Киеву танки сообщили власти Великобритании и Польши.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок танков Leclerc Киеву, сказал, что "ничто не исключено". При этом он привел несколько условий, согласно которым поставки тяжелого вооружения не должны вести к эскалации и наносить ущерб обороноспособности самой Франции.