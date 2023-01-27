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ТАСС

Президент Швейцарии высказался против отмены запрета на реэкспорт оружия на Украину

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Ален Берсе
Ален Берсе.
Источник изображения: nashagazeta.ch

Ален Берсе обратил внимание на "длительную практику" следования страны по пути нейтралитета, напомнив, что у Швейцарии "иная роль по сравнению с другими государствами"

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Швейцария не должна в силу своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину швейцарских вооружений. Такое мнение высказал в среду вечером в интервью телекомпании RTS президент страны Ален Берсе.

"Сейчас не время менять правила, касающиеся реэкспорта [вооружений], а также не время менять правила, определяющие нейтралитет", - сказал он. "Наоборот, сейчас время вспомнить о наших основах, сохранять приверженность им и найти правильную дорогу для страны в этой ситуации", - отметил Берсе.

Президент призвал "быть очень и очень осторожными" в нынешней международной обстановке при решении вопроса об экспорте и реэкспорте вооружений. Он обратил внимание на "длительную практику" следования страны по пути нейтралитета, напомнив, что у Швейцарии "иная роль по сравнению с другими государствами". Берсе дал понять, что доверие к Швейцарии связано, в частности, с тем, что она является депозитарием Женевских конвенций и выступает за продвижение гуманитарного права. "Отказ от этой особой роли ради экспорта вооружений", подчеркнул он, не окажет влияния на ситуацию на поле боя. "Немало оружия экспортируется на Украину, и отнюдь не Швейцарии принадлежит в этом решающее значение", - констатировал он.

Во вторник комиссия по международным делам Национального совета (большая палата парламента) высказалась за внесение изменений в законодательство, которые открыли бы путь к отмене запрета на реэкспорт швейцарских вооружений на Украину. Ожидается острая дискуссия по этому вопросу на пленарном заседании парламента. Крупнейшая политическая сила страны - Швейцарская народная партия, входящая в четырехпартийное правительство, выступает против снятия запрета на реэкспорт вооружений.

В ноябре прошлого года швейцарское правительство ответило отказом на просьбу Германии разрешить реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт и Испания. Министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила 10 января, выступая перед испанскими послами, что Швейцария не позволяет направить из Испании на Украину определенный военный материал, для поставки которого требуется согласие страны-производителя.

В то же время Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, поддержала все девять пакетов санкций Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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Испания
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
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