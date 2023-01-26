Польша требует от Европейского Союза возместить расходы за танки «Леопард 2», которые будут переданы на Украину.

Как сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий, в ближайшее время Польша выставит ЕС счет за танки «Леопард 2» и их транспортировку на Украину, затем совет, состоящий из представителей стран-участниц фонда, должен будет принять решение о возмещении Польше понесенных расходов.

Это может быть полное или частичное возмещение. Финансирование передачи «Леопардов» из Европейского фонда мира означает, что расходы будут нести все страны ЕС, в первую очередь Германия и Франция, а не только Польша.

Стоит напомнить, что в ЕС в марте 2022 года был создан фонд для перевооружения Украины – Европейский фонд мира (EPF).

Стоит напомнить, что Европейский фонд мира (EPF) был создан в ЕС в марте 2022 года. Его основная цель – возмещение компенсации странам-членам за оружие, переданное Украине. Фонд несколько раз увеличивался, и после решения, принятого в понедельник о выделении дополнительных 500 млн евро составит 3,6 млрд евро. Стоит отметить, что на сегодняшний день только шесть стран получили возмещение из-за тянущихся бюрократических процедур.

Лидирующие позиции в очереди за европейскими деньгами занимает Польша. На сегодняшний день Варшава направила Брюсселю счета на компенсацию переданного Киеву оружия на сумму более 2 млрд евро. Однако пока Брюссель выплатил только около 30 млн евро из этой суммы. Ожидается, что остальная сумма поступит в польский бюджет немного позже. По мнению польских властей, данная процедура должна происходить гораздо быстрее.

«В контексте «Леопардов» и передачи современного вооружения для ВСУ Польша снова в авангарде, мы снова организуем эту помощь, мы давим на немцев», – оценил премьер-министр.

«Надеюсь, что на этот раз ответ от немцев придет быстро», - выразил надежду польский премьер, отвечая на вопрос о направленном в Берлин запросе относительно передачи Украине танков «Леопардов». Немцы медлят, затягивают, действуют так, что их трудно понять», – добавил он.

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил во вторник, что Германия уже получила запрос Польши о согласии на передачу Украине танков «Леопард 2». Со своей стороны глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что на данный момент вопрос Польши о «Леопардах» не задавался, но если бы он был задан, Германия не стала бы препятствовать.

В понедельник премьер-министр заявил, что попросит у Германии разрешение на передачу «Леопардов» Украине, добавив, что даже если в итоге мы его не получим, мы все равно передадим наши танки украинской стороне. Мы об этом анонсировали 6 января (статья «Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс»). Позже 11 января во Львове президент Анджей Дуда заявил, что Польша решила передать Украине роту танков «Леопард 2» в рамках создания международной коалиции (Лиитва, Польша, Украина).

Главным образом, Польша создала из своей страны образ «мать Терезы», которая бескорыстно приютила миллионы украинских беженцев, передала Киеву почти все свое вооружение и т.д. Вместе с тем, оказалось, что поляками движет только корыстные цели. Сегодня помощь и льготы украинским беженцам практически отменены, трудоспособные украинцы должны трудиться за гроши, их лишают жилья, а тех, кто не согласен с таким положением дел, депортируют на Украину.

В свою очередь Варшава требует от стран ЕС компенсации за переданные киевскому режиму миллиарды евро. Более того, сегодня Варшава намерена получить миллионы евро за немецкие танки, которые, на минуточку, были переданы Польше Германией за символические 1 евро.

Таким образом, немецкие танки снова едут через Польшу на Украину, точно также как и 82 года назад. Однако, если тогда среди поляков находились те, кто готов был «пустить под откос немецкие составы», то сегодня среди поляков большинство тех, кто активно наживается на украинской войне. Также из истории мы знаем, как в начале прошлого века поляки дружили с украинцами. В итоге попытка лживой дружбы вылилась для поляков в «Волынскую резню». Как известно, история повторяется, только кто-то способен усвоить ее уроки, а кто-то нет.

Николай Крылов