Медведев заявил, что СВО стала крайней мерой в ответ на подготовку агрессии США

Зампред Совбеза РФ отметил, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спецоперация стала вынужденной и крайней мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов, из-за сложившейся ситуации мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны. Об этом в понедельник заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наша партия должна помочь понять людям в мире, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Очевидно, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за того, что происходило", - сказал он на заседании бюро высшего совета "Единой России".