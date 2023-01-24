Войти
ТАСС

Медведев заявил, что СВО стала крайней мерой в ответ на подготовку агрессии США

364
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ отметил, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спецоперация стала вынужденной и крайней мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов, из-за сложившейся ситуации мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны. Об этом в понедельник заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наша партия должна помочь понять людям в мире, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Очевидно, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за того, что происходило", - сказал он на заседании бюро высшего совета "Единой России". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
26.12.2018
Минобороны разрешили привлекать личный состав и технику для коммерческих запусков с Восточного
28.11.2017
"Союз-2" запустят с космодрома Восточный 28 ноября
19.08.2014
Мистраль: досье проблемного контракта
31.05.2013
Медведев забрал у Минобороны подведомственного ИТ-подрядчика
14.01.2013
Медведев предоставил "Гражданским самолетам Сухого" госгарантий на 1 млрд долл на финансирование работ по самолету "Сухой Суперджет 100"
24.08.2012
Беларусь — первая в очереди на российские «Искандеры»
05.12.2008
На стадии заключения находятся контракты на поставку российских вертолетов в Индию и Бразилию - ФСВТС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 16:01
  • 42594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении