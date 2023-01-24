Песков: кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, в этой части указ продолжат действовать

Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации в Костроме.

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Призыв граждан на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации прекращен, но продолжают действовать другие положения документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать ответ администрации президента на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука, о том, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - пояснил Песков

"Но кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. В этой части это (указ - ИФ) продолжает работать", - продолжил пресс-секретарь президента.

Песков отказался конкретизировать, о каких именно положениях документа он говорит.